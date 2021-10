Katia Ricciarelli shock contro Jo Squillo: “Qua succede un omicidio”. Bufera al GF Vip, il web insorge

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è una furia contro Jo Squillo nel durissimo confronto che hanno avuto in diretta, questa sera, al Grande Fratello Vip. La cantante lirica torna in salone dopo un acceso confronto con la coinquilina e, in preda all’ira e parlando tra sé e sé, si lascia andare a una pesante dichiarazione: “Qua succede un omicidio“. Sul web gli utenti insorgono e condannano apertamente le sue parole.

Katia Ricciarelli e Jo Squillo: nuovo scontro in diretta

Al Grande Fratello Vip proseguono le tensioni tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli, dopo i furiosi litigi degli ultimi giorni.

La cantante lirica accusa la coinquilina di non essere trasparente, di non esporre mai il proprio pensiero e di far trasparire solo il lato ‘buono’ di se stessa, senza mai realmente lasciarsi andare a serrati confronti. Tale pensiero è degenerato, nella scorsa puntata, in uno scontro in diretta tra le due concorrenti che, al momento delle nomination, non se le sono mandate a dire.

Il contrasto tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo tiene banco anche nel corso della diretta di questa sera, con Alfonso Signorini che convoca entrambe in Mistery Room per parlarne apertamente.

Le due coinquiline sono agguerritissime e si lasciando andare a un duro scontro in diretta. Dallo studio intervengono anche le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che si schierano dalla parte della Ricciarelli.

Katia Ricciarelli shock: “Qua succede un omicidio“. Il web insorge

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, con Katia Ricciarelli che si lascia andare ad un’affermazione davvero pesante nei confronti di Jo Squillo. Congedate da Alfonso Signorini, le due coinquiline escono dalla Mistery Room e tornano in salone raggiungendo gli altri compagni.

E, rimuginando ancora sullo scontro avuto, Katia Ricciarelli innervosita parla tra sé e sé: “Grazie Alfonso che hai finito, grazie, perché sennò qua succede un omicidio…“.

Un’affermazione che lascia spiazzati per la sua gravità e che non è decisamente passata inosservata. Sul web il pubblico insorge condannando l’affermazione della cantante lirica, e sono in molti a sostenere che nei suoi confronti ci sia una sorta di protezione da parte di Alfonso Signorini e della produzione. ““Perché qua sennò succede un omicidio” ma sì tanto è Katia ricciarelli lei può dire e fare tutto“: questo è solo uno dei commenti che condannano l’accaduto.

Katia Ricciarelli è nella bufera e, molto probabilmente, la polemica è destinata a protrarsi nei giorni successivi.

