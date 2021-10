Pago svela la sua opinione sul flirt tra l’ex moglie Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Lei è frenata”

Programmi TV

Pago e Miriana Trevisan hanno vissuto un’importante e travagliata storia d’amore, da cui è nato un figlio: Nicola. I due personaggi noti sono adesso legati da una profonda stima e dall’amore per il loro pargoletto. Pago è stato protagonista del Grande Fratello Vip4, insieme alla sua ex fidanzata Serena Enaurdu. In quell’occasione la sua ex moglie Miriana Trevisan era entrata nella casa per dargli il suo supporto e dei consigli preziosi.

Allo stesso modo, adesso che è Miriana Trevisan a trovarsi nella casa più spiata d’Italia, il cantante è stato ospite del reality show e ha incontrato la sua ex moglie.

Un momento di scambio, che è stato molto apprezzato dai telespettatori, per la vicinanza e la forte intesa che traspariva tra i due.

Adesso, l’ex gieffino ha rilasciato delle dichiarazioni sull’avventura della moglie a Giada di Miceli, durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più” di Radio Radio. Pago ha commentato il flirt di Miriana Trevisan con Nicola Pisu.

Pago approva la conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Pago ha dichiarato di seguire l’attuale edizione del Grande Fratello Vip in modo molto assiduo, grazie anche al figlio Nicola.

I due seguono con particolare attenzione le vicende che coinvolgono Miriana Trevisan, tra cui anche il nascente flirt con Nicola Pisu.

Il cantante si è detto contento dell’avventura nella casa più spiata d’Italia di Miriana Trevisan: “La sto seguendo assolutamente e sono contento per lei”. Pago ha commentato anche il feeling che lega Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Sono contento per lei se vedo che sta bene, sono felice”.

Malgrado la forte differenza d’età, il cantante ha affermato chiaramente che approverebbe la futura coppia e non si opporrebbe in nessun modo: “Se lei approva io approvo, non mi opporrei assolutamente”.

Pago ha detto la sua sul feeling che lega l’ex moglie Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Per il cantante, malgrado le resistenze, la showgirl è presa dal figlio della Mirigliani: “Secondo me le piace perché altrimenti non farebbe questi giochi così. Lei è frenata perché vuole capire bene la persona”.

Secondo l’ex gieffino Miriana Trevisan è frenata non per l’età di Nicola Pisu, ma per faccende del suo passato recente: “Io penso che lei sia frenata più che per la differenza d’età, per il fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci con i piedi di piombo, un pochino tranquilla”.