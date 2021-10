Soleil Sorge ha baciato Alex Belli al GF Vip6. Karina Cascella e Guendalina Canessa l’attaccano: il video

Grande Fratello

Gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip6 sembrano ormai ben definiti. I concorrenti si sono sostanzialmente schierati in due gruppi opposti, con pochi personaggi che giocano liberi. Il fulcro di uno dei due gruppetti principali è, certamente, rappresentato da Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri. I tre passano molto tempo insieme e sembrano avere le stesse antipatie e simpatie.

Alex Belli si è, persino, un po’ distaccato da Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, con cui aveva molto legato in un primo momento. Da tempo l’attore è molto complice di Soleil Sorge. L’intesa desta l’interesse del pubblico che si chiede se stia nascendo qualcosa di più tra i due.

Adesso, Soleil Sorge ha baciato Alex Belli durante un particolare gioco organizzato dal Grande Fratello. Le cose tra i due cambieranno?

Il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli: solo un gioco del Grande Fratello Vip6?

Il Grande Fratello riserva sempre delle nuove sorprese ai concorrenti. Nel weekend gli autori hanno deciso di rispolverare un classico gioco della casa più spiata d’Italia: il Kiss Freeze, come da comunicato ufficiale: “Da oggi sarete i protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello… Kiss Freeze… Nel momento in cui sentirete risuonare nella casa le note di Kiss Freeze, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco… Continuando fino alla fine del Freeze“.

Il gioco è stato presentato ai concorrenti proprio dalla coppia formata da Alex Belli e Soleil Sorge che al primo Freeze di prova si sono baciati sulla guancia. Non è andata così, invece, più tardi. Quando è suonato di nuovo l’allarme del Kiss Freeze i due si trovavano in bagno e l’influencer è saltata in braccio all’attore.

In quest’occasione, Soleil Sorge ha baciato Alex Belli sulla bocca.

Soleil Sorge bacia Alex Belli, fuori dalla casa piovo critiche

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip6 ha baciato sulla bocca Alex Belli. Un gesto che potrebbe generare alcune polemiche e la gelosia della moglie di lui, Delia Duran. Ma l’influencer è al centro anche di un’altra tempesta mediatica, che riprende un gossip dello scorso anno.

L’amico di Soleil Sorge, Iconize, aveva simulato un’aggressione omofoba qualche mese fa. L’influencer aveva stigmatizzato prontamente il gesto del cantante nei salotti televisivi.

Adesso, Iconize avrebbe le prove del coinvolgimento di Soleil Sorge nell’ideazione della finta aggressione. Karina Cascella si è espressa a riguardo in alcune storie postate su Instagram: “La responsabilità è di Iconize tanto quanto di Soleil… Davanti al fatto compiuto c’è poco da dire, lei parla e dice che hanno inventato tutto e gli da consigli su come recitare… Veramente grave… Non esiste che una ragazza che si permette d’inscenare una cosa simile… Abbia la possibilità di stare in Tv e venga elogiata per alcune cose, quando invece è un’arpia, è maligna”.

Anche Guendalina Canessa, secondo Gossip e Tv ha attaccato Soleil Sorge: “È andata in televisione a… Un amico, un caro amico quando lei sapeva tutto e aveva anche architettato con lui.

Vergognosa!“.