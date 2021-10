Tali e quali Show: il nuovo progetto di Carlo Conti presto su Rai1 con le imitazioni dei Nip

Programmi TV

Tale e Quale Show dovrebbe avere presto la sua versione non famosa a tenere compagnia al pubblico in uno speciale di ben 4 puntate. Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo Conti nel corso dell’ultima puntata dello show. Il conduttore sta dunque chiamando a raccolta tutta la gente comune con la passione per le imitazioni dei grandi della musica italiana ed internazionale per la messa a punto di Tali e quali. Un nuovo progetto per l’apprezzato conduttore di Rai1 che lo vedrebbe coinvolto egli inizi del nuovo anno.

Tali e quali: le imizitazioni della gente comune

Carlo Conti è pronto a regalare al pubblico una versione differente del suo famoso ed apprezzato Tale e Quale Show, già sperimentata tempo fa su Rai1 e che aveva già incuriosito il pubblico del canale.

Come annunciato dallo stesso conduttore nell’ultima puntata di venerdì 22 ottobre 2021, lui e la sua squadra stanno mettendo a punto 4 puntate di uno show dove a farla da protagonista sarà la gente comune.

Il presentatore ha infatti chiamato a raccolta tutti gli imitatori d’Italia a farsi avanti per partecipare al suo nuovo programma che andrà in onda verosimilmente a gennaio 2022 con 4 puntate esclusive.

La gara vedrà infatti i grandi della musica italiana ed internazionale interpretati dalla gente comune tale e quale a loro come già avvenuto in un unico appuntamento nel 2019.

Tale e quale Show: il re degli ascolti del venerdì sera

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show nel corso delle prime sei puntate non di certo deluso il pubblico che lo ha ripagato in termini di ascolti ergendoli a re della prima serata del venerdì. In tutte le occasioni nel quale è andato in onda, il programma si è infatti imposto in tutte le gare di share con Canale5 ed il suo Grande Fratello Vip6.

Anche con la puntata di venerdì 22 ottobre 2021 la trasmissione ha nuovamente conquistato il pubblico con un convincente 21,59% di share grazie alla gara delle imitazione dei Vip che presto cederanno il passo a quelle dei così detti Nip.