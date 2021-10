Tale e quale Show e Carlo Conti: Francesca Alotta emoziona e vince la puntata, la classifica completa

Programmi TV

Il bilancio della sesta serata in compagnia delle imitazioni di Tale e quale Show. La classifica completa della puntata andata in onda venerdì 22 ottobre 2021 con la vittoria di Francesca Alotta.

Tale e Quale Show continua a confermarsi il programma da battera nella prima serata del venerdì serata e Carlo Conti continua nella sua marcia trionfale. La puntata di venerdì 22 ottobre si è imposta in vetta alla classifica degli ascolti di serata grazie ad un’altra emozonante puntata che ha visto trionfare Francesca Alotta nei panni di una toccante Mia Martini. Nel sesto appuntamento di stagione ha saputo conquistare il pubblico, le giuria e gli altri concorrenti con una intensa interpretazione di E non finisce mica il cielo che si è messa alle spalle a parimerito Dennis Fantina e Ciro Priello.

Scopri tutte la classifica completa della sesta puntata.

Tale e quale Show: il bilancio della sesta puntata

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show non intendono proprio smettere di pigiare sul pedale dell’acceleratore degli ascolti per tagliare il traguardo in prima posizione nei dati auditel. Anche con la puntata di venerdì 22 ottobre 2021 la trasmissione ha nuovamente conquistato il pubblico con un convincente 21,59% di share grazie alla gara delle imitazione dei Vip, ormai sempre più a loro agio nei panni altrui.

Lo show ieri sera ha visto in giuria anche il gradito ritorno dell’imitatore Claudio Lauretta, questa volta nei panni di Platinette, sempre al fianco di Panariello, Loretta Goggi e di Malgioglio. Si aggiudica la puntata una emozionante Francesca Alotta, alla prima vittoria stagionale, mentre i Gemelli di Guidonia si difendono in vetta alla classifica generale da un Dennis Fantina sempre più convincente e che punta ormai al gradino più alto di questa edizione.

Tale e quale Show: la classifica completa della sesta puntata

Carlo Conti procede spedito alla ricerca del vincitore di questa edizione di Tale e quale Show.

Venerdì 22 ottobre il pubblico si è gustato una nuova puntata dello show che si avvia verso il suo gran finale.

Intanto ecco la classifica completa della sesta puntata stilata come al solito dal mix dei voti dei giudici, delle preferenze social del pubblico da casa e dalle votazioni dei concorrenti in gara:

La classifica completa di tutte le puntate: