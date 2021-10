Ultima Fermata e Temptation Island: le ultime indiscrezioni sul futuro dei due programmi

Programmi TV

In questi giorni si stanno rincorrendo le indiscrezioni sui progetti futuri della casa di produzione legata a Maria De Filippi ed a Mediaset. La società di produzione, stando alle indiscrezione, sta cercando di risolvere il futuro del suo programma di punta estivo Temptation Island con le voci non confermate che lo vorrebbero fuori dalla programmazione di Canale5. Cerchiamo di fare chiarezza sulle ultime voci sull’organizzazione del programma insieme a quelle che riguardano Ultima Fermata, del quale sono stati annunciati i casting con un sottopancia durante una trasmissione della regina della televisione.

Ultima Fermata per Temptation Island?: le voci sul love show

In questi giorni si stanno intensificando le voci su due programmi che vedono da vicino il coinvolgimento della Fascino PGT S.r.l, la società di produzione televisiva nelle mani di RTI e di Maria De Filippi. La casa di produzione ha infatti recentemente aperto il casting per un nuovo progetto che sembrava dovesse sostituire un altro programma di punta di Canale5 come Temptation Island.

Stando però alle indiscrezioni riportate da Tvblog, le cose non sembrano stare assolutamente così con il programma estivo condotto più volte da Filippo Bisciglia che sarebbe pronto a tornare in pista almeno con una nuova stagione televisiva. I fan del programma dunque dovrebbero restare tranquilli e godersi un altro viaggio nei sentimenti del love show che non dovrebbe per nulla fermarsi per essere sostituito da Ultima Fermata.

Ultima Fermata: dove dovrebbe andare in onda

Mediaset starebbe organizzando un nuovo programma dal titolo Ultimo Fermata, come anticipato da un sottopancia comparso durante una puntata di Uomini e Donne.

Il programma dovrebbe trattarsi di un tuffo nel passato per alcune coppie che vorrebbero regalarsi un nuovo tentativo prima di chiudere definitivamente la loro relazione.

Questo nuovo prodotto, stando sempre alle indiscrezioni che circolano in rete, non dovrebbe dunque rubare il posto nel palinsesto di Canale5 a Temptation Island ma bensì collocarsi in quello di Italia1.