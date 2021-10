Festival di Sanremo 2022 prende forma: tutti i meccanismi del regolamento di voto delle 5 serate del Festival

Programmi TV

Il Festival di Sanremo 2022 si svolgerà da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022 e con il passare del tempo sta prendendo sempre di più forma con le scelte del suo direttore artistico Amadeus e la squadra di organizzatori che lavora con lui. Dopo le novità introdotte per il format di Sanremo Giovani, nelle ultime ore sono arrivate importanti novità anche sul fronte della gara vera e propria e su come si arriverà al vincitore di questa nuova edizione. I cantanti in gara saranno 24, 22 big più i due vincitori del contest Sanremo Giovani, e verranno giudicati dalle giurie della carta stampata, da quella della Radio e Tv, oltre a quella del Web e dal debutto della giuria detta Demoscopica 1000, tutte affiancate da quella confermatissima del Televoto del pubblico da casa.

Festival di Sanremo 2022: le novità della nuova edizione

La gara che Amadeus sta pensando di mettere in scena da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022 sarà incentrata interamente sulla musica. Gli artisti in gara saranno ben 24 che porteranno sul palco le loro canzoni inedite, fatta eccezione per i 2 cantanti promossi da Sanremo Giovani, vera novità di quest’anno che elimina la gara della Nuove Proposte, che presenteranno due brani diversi rispetto a quelli con i quali si saranno classificati vincendo il contest.

Le novità più succose riguardano però i meccanismi che porteranno ad eleggere il vincitore della settantaduesima edizione del Festival. Gli artisti nelle prime due serate saranno divisi in due slot da 12 cantanti che sveleranno al pubblico la loro canzone inedita che sarà valutata da una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web per un peso complessivo del 100%.

Festival di Sanremo 2022: come si eleggerà il vincitore

La classifica redatta nelle prime due serate sarà poi implementata dai voti della terza serata, quando le tre giurie sopracitate andranno in soffitta per essere sostituite in due parti dal valore del 50% dal Televoto da casa e dalla rinnovata Giuria Demoscopica 1000, che come suggerisce il nome sarà composta per l’appunto da 1000 individui scelti tra diverse fasce d’età di fruitori di musica italiana.

La quarta serata del Festival sarà quella consueta delle cover che quest’anno daranno la possibilità ai cantanti in gara di poter svegliere anche dei successi stranieri della musica internazionale provenienti dai decenni degli anni ’60, ’70, ’80.

Il giudizio di questa serata spetterà a tutte le giurie per un peso del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa insieme a quella della Tv, Radio e del Web; e del 33% rappresentato dalla Giuria Demoscopica 1000.

La serata numero cinque consegnerà ovviamente il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo partendo dalla valutazione di tutte e 24 le canzoni in gara mediante il Televoto del pubblico. I dati raccolti con questa ultima modalità saranno aggiunte alla media delle serate precedenti che stilerà il roster di 3 artisti che si daranno battaglia verso la vittoria.

Da questo momento le votazioni precedenti saranno azzerate per dare spazio ad un nuovo Televoto ed al voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale diviso in ordine pari al 34% de Televoto, al 33% della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web ed il 33% della Giuria Demoscopica 1000 che eleggeranno il podio della settantaduesima edizione del Festival.