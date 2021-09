Sanremo 2022: l’Amadeus Ter promette di stupire con delle importanti novità

Programmi TV

Amadeus è pronto a rivedere la formula del Festival di Sanremo 2022 per coinvolgere maggiormente il pubblico. Le importanti novità che il conduttore ha introdotto per le Nuove Proposte e Sanremo Giovani.

L’atteso Festival di Sanremo 2022 sta prendendo forma nella testa del suo confermatissimo direttore artistico Amadeus che si appresta a stupire il pubblico della prossima edizione con importanti novità. Il conduttore, di comune accordo con i vertici Rai, ha deciso di apportare delle modifiche all’intera competizione con le più importanti che riguardano da vicino Sanremo Giovani e la categoria Nuove Proposte. Tutte le scelte di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2022: le novità introdotte da Amadeus per Sanremo Giovani e la categorie Nuove Proposte

Nel mese di febbraio del 2022 tornerà la competizione canora più importante del nostro Paese che si spera possa accogliere nuovamente la presenza del pubblico nel storico teatro Ariston che lo ospita.

Se per Amadeus ed i vertici Rai questo aspetto resta ancora un’incognita, il conduttore ha sicuramente ben chiaro come sarà la prossima competizione del Festival di Sanremo 2022 che eleggerà il successore dei Maneskin.

Il presentatore ha infatti preparato per bene l’avvicinamento alla kermesse e per rendere la gara ancora più avvincente, e sicuramente al passo con i tempi, ha introdotto due importanti novità.

La prima riguarda l’eliminazione della categoria delle Nuove Proposte, che di fatto negli ultimi anni ha aperto la prima serata del Festival, e conseguentemente ha apportato una significativa modifica a Sanremo Giovani che vede il proprio format rivoluzionato.

Festival di Sanremo 2022: la nuova formula di Sanremo Giovani

Amadeus per aggiungere ulteriore pepe alla competizione e ridurre il gap che con il tempo si era creato tra i così detti giovani ed i big, di fatto ormai spazzato via da tempo con la nuova configurazione della fruizione della musica invasa dallo streaming e dai suoi nuovi eletti, dopo l’eliminazione della categoria Nuove Proposte nel Festival di febbraio ha introdotto delle importanti novità per il contest di Sanremo Giovani.

Il circuito garantirà infatti all’accesso alla gara dei big ai due vincitori della manifestazione di dicembre che quindi nel proporsi per Sanremo Giovani dovranno presentare ben due brani inediti, in modo tale da gareggiare con il primo ed avere il secondo a disposizione nel caso di vittoria.