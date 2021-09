Sanremo 2022, Amadeus si riconferma conduttore: tra i papabili ospiti attori, atleti e influencer, chi sono

Gossip

Il 2022 è alle porte e con lui iniziano ad arrivare le prime domande e ipotesi su uno dei programmi più attesi dell’anno. Stiamo naturalmente parlando del Festival di Sanremo, che quest’anno vedrà numerosi ospiti e cantanti salire sul palco dell’Ariston, condotti per la terza edizione di fila da Amadeus, ormai veterano del programma.

Tra i papabili nomi c’è l’immancabile Fiorello, nominati anche Simona Ventura, Gerry Scotty e ancora Monica Bellucci e Vanessa Incontrada. Sul versante social invece, potrebbe farsi portavoce del mondo digitale l’influencer Chiara Ferragni, tanto invocata dal pubblico giovanile.

Festival di Sanremo, chi sarà al fianco di Amadeus? Le ipotesi

Non mettiamo fretta: i vertici Rai stanno ancora lavorando per definire la scaletta del Festival di Sanremo, atteso dal 1 al 5 febbraio 2022. A condurre il programma per il terzo anno di fila sarà nuovamente Amadeus, e che Festival potrebbe essere senza la travolgente personalità del suo braccio destro, Fiorello? Per ora nessuna conferma da parte del mattatore siciliano, ma la sua presenza è molto richiesta.

Lo stesso si può dire di Jovanotti che per due anni consecutivi ha declinato l’invito al festival al fianco dei suoi due inseparabili amici, Amadeus e Fiorello, per degli impegni inderogabili. Tra gli altri nomi ipotizzati, abbiamo anche Simona Ventura, che l’anno scorso aveva dovuto rinunciare all’evento a causa della positività da Covid-19, poi Gerry Scotti, Alessandro Cattalan, Roberto Benigni, Paolo Bonolis e Alberto Matano.

Gli ospiti di Sanremo 2022: tutti i nomi papabili di attori, conduttori e influencer

Soffermiamoci ancora sugli ospiti attesi per quest’anno per cui, lo abbiamo detto, le ipotesi sono davvero tantissime.

I più giovani votano per la presenza di figure legate al mondo social: Chiara Ferragni per questo è in pulp-position. Ma sono altrettanto attesi attori, conduttrici e anche atleti di vario genere:

Alessia Marcuzzi,

Vanessa Incontrada,

Ilary Blasi ,

, Andrea Delogu,

Elisabetta Canalis ,

, Paola Cortellesi,

Lodovica Comello,

Monica Bellucci.

E ancora i mitici Sophia Loren e Lino Banfi, ma anche Marco Giallini, Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Alessandro Gassman e molti altri. Potrebbe salire sul palco anche la campionessa del nuoto Federica Pellegrini, mentre con buone probabilità si esibiranno Laura Pausini Gianna Nannini

Le novità di Sanremo 2022: meno artisti in gara ma torna il pubblico in platea

Concludiamo tirando gli ultimi sospiri di sollievo, perché tra le nuove disposizioni del Festival di Sanremo rientra anche una diminuzione della lista dei cantanti in gara, che l’anno scorso contava 26 artisti.

Ciò si traduce in meno attese tra una canzone e l’altra, la durata del programma si accorcia e, il nostro sonno, non può che ringraziare. Ciliegina sulla torta, tornerà anche il pubblico, munito di green pass, nella platea dell’Ariston.

Un passo importante che ci fa intravedere i primi segnali di ritorno alla normalità.