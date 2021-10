Lele Spedicato dei Negramaro e Clio Evans in attesa del secondo figlio. Il dolce annuncio sui social

Gossip

Lele Spedicato e Clio Evans hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. La coppia è più felice che mai e ha voluto condividere con i fan la loro gioia. Solo tre anni fa Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, era stato colpito da una brutta emorragia cerebrale che gli è costato un ricovero urgente in ospedale. Dopo 15 giorni di lotta per la vita, Lele Spedicato ha ripreso conoscenza e lentamente è tornato alla sua vita di sempre.

Un periodo buio, nel quale la moglie Clio Evans non si è mai arresa restandogli sempre accanto.

Lele Spedicato e Clio Evans presto genitori-bis

Hanno aspettato il giorno del compleanno di entrambi per annunciare che presto saranno genitori.

Così, il chitarrista dei Negramaro e la moglie Clio Evans hanno postato su entrambi i profili instagram i teneri scatti di coppia con in mostra il pancione facendosi rispettivamente gli auguri.

“Buon compleanno amore mio!!! Oggi che il nostro compleanno è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in 4 Auguri auguri auguri” ha scritto il musicista, mentre Clio ha risposto, ripostando la stessa galleria foto: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così.

Grazie amore mio. Auguri a noi“.

Lele Spedicato, Clio Evans e il 26 ottobre

La coppia non ha scelto questo giorno a caso per fare il dolce annuncio. Il 26 ottobre per loro è una data davvero speciale, non solo è il compleanno di entrambi, ma è anche la data del loro anniversario. Lele Spedicato e Clio Evans sono convolati a nozze il 26 ottobre 2017; nel 2018 la scoperta da parte dell’attrice di essere incinta del primo figlio.

In tanti si sono riversati sui social per fare gli auguri alla coppia, tra questi anche Giuliano Sangiorgi che ha scritto: “Doppi, tripli, infiniti auguri!”.