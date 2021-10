Cronaca Italia

Il maltempo che sta flagellando alcune aree del Sud Italia non allenta la presa. Anche oggi allerta rossa in Calabria e Sicilia, interessate nelle ultime ore da fenomeni particolarmente intensi e condizioni meteo in peggioramento. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino sulle criticità previste, con indicazione di alcuni settori con allerta arancione e gialla. Una delle situazioni più gravi si è verificata a Scordia, nel Catanese, dove ieri è stato recuperato il corpo di uno dei due coniugi dispersi dopo il violento nubifragio.

Maltempo, ancora allerta rossa Calabria e Sicilia: un’altra giornata critica per le due regioni

Secondo le previsioni meteo, parte dell’Italia resterà nella morsa del maltempo fino al ponte di Ognissanti, e sono centinaia, finora, gli interventi dei Vigili del fuoco nelle zone più colpite come la provincia di Catania (dove una coppia risultava dispersa e ieri è stato ritrovato corpo di uno dei due coniugi).

#Maltempo #Catania, coppia di anziani dispersi a Scordia: individuato il corpo senza vita dell’uomo, proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le ricerche della donna. Nella clip l’elicottero AW 139 in ricognizione aerea lungo il fiume che costeggia la SP 28 [#25ottobre 11:00] pic.twitter.com/PK3JSUjgwu — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 25, 2021

Anche oggi sarà una giornata difficile, come conferma il nuovo avviso di allerta rossa per Calabria e Sicilia diramato poche ore fa dalla Protezione civile.

Dalla serata di ieri, 25 ottobre, erano previste precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia, con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali, con piogge di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica accompagnate da forti raffiche di vento.

Maltempo, le regioni italiane in allerta arancione e gialla

Per la giornata di oggi, martedì 26 ottobre, è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. Allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia e su parte della Calabria.

Allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Molise, su gran parte del Lazio, e restanti settori della Calabria.

🔴Allerta per #maltempo al Sud #25ottobre: condividi cosa fare per non correre rischi 👇 pic.twitter.com/Kylm9S8Dpe — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 25, 2021

