Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si baciano al Grande Fratello Vip: torna la passione ma il web non è convinto

Torna la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di ieri sera la coppia si è ritrovata coricata a letto e, in un momento di assoluta intimità, si è scambiata un lungo e intenso bacio in bocca. Il giovane nuotatore ci avrebbe così ripensato, ma sul web sono in molti a dubitare di loro e della veridicità di questo repentino cambio di rotta.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: scatta il bacio al GF Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continuano a far parlare di sé e, al Grande Fratello Vip, tornano a riavvicinarsi dopo il distacco delle ultime settimane.

Dopo la diretta del reality di ieri sera, infatti, la coppia si è nuovamente avvicinata lasciandosi travolgere dalla passione in camera. Coricati entrambi sul letto, i due giovanissimi concorrenti si sono scambiati un lungo e tenero bacio in bocca. Nulla è parso forzato ma, come richiesto anche dallo stesso Bortuzzo, il loro momento di intimità è stato assolutamente naturale e spontaneo. Il nuotatore ha preso al suo fianco Lulù e l’ha baciata ed abbracciata, segno di una possibile complicità ritrovata.

Nelle scorse settimane la coppia si è distaccata sempre più, giungendo a serrati confronti nel corso dei quali Bortuzzo le ha chiesto di rispettare i suoi momenti di libertà. Un allontanamento per il quale Lulù ha visibilmente sofferto, arrivando spesso a sfogarsi con le sue coinquiline. Ma il nuovo, repentino ripensamento del nuotatore ha colto di sorpresa tutti quanti. E sul web in molti dubitano circa i reali sentimenti del ragazzo.

I dubbi del web su Manuel e Lulù: “Non so chi sia peggio“

Su Twitter moltissimi utenti hanno ricondiviso sul proprio profilo il video del bacio appassionato tra Manuel e Lulù.

Un bacio che non è apparso convincente agli occhi dei più, considerando il riavvicinamento così repentino del ragazzo dopo averla allontanata nell’ultimo periodo. “Tra lui e lei non so chi sia peggio” commenta un utente, segno che questo intimo momento non ha convinto più di tanto. Molti ritengono infatti che, dopo il loro allontanamento, si sia parlato poco di loro in puntata. E, forse anche per questo, avrebbero inscenato questo bacio per tornare a far parlare di sé.

La verità è comunque conservata nel cuore di Manuel e Lulù, in attesa che il loro tormentato rapporto ritrovi una serenità ricercata da entrambi.

MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO CHI HA IL CORAGGIO DI DIFENDERLO ?? Tra lui e lei non so chi sia peggio, FUORI #gfvip pic.twitter.com/JuJW8aWDpb — Anastasia💎 (@missanastasiaax) October 26, 2021