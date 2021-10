Nicola Pisu e Miriana Trevisan a confronto con Patrizia Mirigliani: al GF Vip il parere della donna sulla coppia

Grande Fratello

Miriana Trevisan e Nicola Pisu incappano in un serrato confronto a tre con Patrizia Mirigliani, madre del ragazzo. Al Grande Fratello Vip la liaison della coppia è passata anche sotto la severa lente d’ingrandimento della donna, che in giardino espone il suo pensiero sulla vicenda. Da un lato elargisce consigli al figlio, affinché non soffra, dall’altro rivela cosa pensi realmente di Miriana.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu incontrano Patrizia Mirigliani al GF Vip

Il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip ha fatto parecchio discutere, generando un’onda di chiacchiericci dentro e fuori dalla Casa.

Negli ultimi giorni l’intimità tra i due si è consolidata dopo un breve periodo di crisi, segnato prevalentemente dai dubbi e le incertezze della showgirl. La Trevisan, in particolare, è rimasta provata soprattutto per la reazione della madre di Nicola alla loro liaison. Patrizia Mirigliani ha infatti commentato su Instagram il loro legame con un messaggio sibillino, che ha palesato dubbi su di loro. “Non farti prendere in giro” il messaggio in codice, che ha scatenato la rabbia della Trevisan e la delusione di Pisu per l’intromissione della madre in questa vicenda.

Per questo motivo, al Grande Fratello Vip, va in scena un necessario confronto a tre che si spera essere chiarificatore. La madre di Nicola Pisu incontra in giardino i due ‘Vipponi’ per parlarne faccia a faccia con loro.

Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani si ritrovano al GF Vip

In giardino il primo incontro avviene tra Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani, con la donna che parla a cuore aperto al figlio: “Io non penso che tu sia fesso, ma che tu sia una persona straordinaria.

E la tua pulizia e generosità, la gente la sta apprezzando tantissimo. Sei molto amato dal pubblico, perché hanno scoperto in te delle caratteristiche difficili da trovare in una persona oggi. Se io ho mandato quel messaggio che non aveva un destinatario, l’ho fatto perché da madre ho voluto come fare uno sfogo affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare della grande bontà d’animo che hai, e che è riconosciuta a tutti. Non è un messaggio rivolto a nessuno in particolare“.

Patrizia Mirigliani augura solo la felicità al figlio: “Tu devi essere felice ogni giorno della tua vita e la felicità deve dipendere solo da te stesso.

Non badare a una piccola frase che non significa nulla. Se tu sei felice, innamorato, io sono felice per te perché riesci finalmente a trovarti. Sono venuta apposta a dirtelo“.

Patrizia Mirigliani: “Non ho nessun problema rispetto a Miriana“

Nicola Pisu prende parola e chiede scusa alla madre per lo scatto di rabbia dopo aver letto il suo messaggio su Instagram: “Volevo chiederti scusa perché magari quel giorno mi sono un po’ innervosito. So che tu lo fai per il mio bene. Io sono felice di essere qui, ho conosciuto persone fantastiche“.

Il discorso a seguire si focalizza sulla figura di Miriana Trevisan, con Alfonso Signorini che chiede apertamente alla Mirigliani il suo giudizio sulla concorrente: “Io non ho nessun problema rispetto a Miriana, non la cito perché sono una mamma che sta vedendo una storia nascere.

Non so se darle il valore o no, siete in una casa dove tutto si amplifica. Quindi non voglio inserirmi nella vita di Nicola e se Nicola avrà una storia duratura con Miriana sarò felice per loro. Ma sinceramente al momento non mi sento di entrare in queste dinamiche“.

Interviene Miriana Trevisan: il confronto con Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani

Miriana Trevisan viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere madre e figlio in giardino, per un confronto chiarificatore.

La showgirl, occhi negli occhi con Patrizia Mirigliani, le conferma in riferimento a Nicola: “Non sono innamorata, provo attrazione e glielo dico ogni ora. Spero che questo si veda, non so cosa arriva fuori“. Patrizia Mirigliani le risponde con estrema franchezza: “Essendo una donna che lavora nel mondo delle donne, non critico e non giudico le donne con questo tipo di aggressività che ho trovato fuori luogo. In questo momento la situazione mi sembra chiara: avete chiarito la vostra posizione. Adesso lui farà le sue valutazioni e deciderà se gli starà bene una storia di questo tipo oppure no“.

Il confronto si conclude con un messaggio di Patrizia Mirigliani, un consiglio al figlio Nicola e al suo evidente interesse per Miriana: “Io consiglierei di mantenere un rapporto di amicizia con Miriana che mi sembra una persona positiva, ma nello stesso tempo di non correre troppo perché potrebbe rimanere una semplice amicizia. Non vorrei che Nicola abbia una sofferenza e delusione che in questo momento non gli farebbe bene“.