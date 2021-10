Vittoria Lucia Ferragni, come sta la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Il post dopo il ricovero in ospedale

TV e Spettacolo

La piccola Vittoria Lucia Ferragni da qualche giorno si trova ricoverata in ospedale a causa di un virus. I genitori hanno aggiornato i fan sulle condizioni per la piccola

Sono ormai diversi giorni che la piccola Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, si trova in ospedale ricoverata per un brutto virus. La bimba, nata li scorso 23 marzo, era già stata stata ricoverata e dimessa per un problema di salute. I genitori hanno fatto sapere che la piccola ha contratto un virus del raffreddore e che ora la situazione clinica era sotto controllo.

Dopo quasi due giorni di silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social per aggiornare i fan sulle condizioni della piccola Vittoria e tranquillizzarli.

Le condizioni di Vittoria Lucia Ferragni

Chiara Ferragni ha postato una vecchia foto di famiglia per parlare ai fan della piccola Vittoria.

Nella didascalia ha scritto: “Una vecchia foto, perché onestamente non vedo l’ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia“. Chiara Ferragni ha poi aggiunto: “Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta l’energia positiva che ci state mandando. Vedere il proprio bambino malato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa fare e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai“.

Anche nelle Instagram Stories Chiara Ferragni ha ringraziato i fan per i messaggi e per i pensieri d’affetto ricevuti, aggiungendo ancora: “Passo dopo passo Vitto si sente sempre meglio e speriamo che continui così anche nei prossimi giorni“.

Che cosa è successo a Vittoria Lucia Ferragni

La piccola Vittoria avrebbe prima contratto una bronchite, che l’avrebbe portata alla prima nottata in ospedale e poi un virus del raffreddore. Nei giorni scorsi era stata sempre Chiara Ferragni ad aggiornare i fan mostrando anche come la piccolina faceva l’aerosol.

Poco dopo la piccola è stata di nuovo portata in ospedale, come spiegato in un post pubblicato sia da Fedez sia da Chiara Ferragni: “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi, nulla di grave, è stanca ma sta bene”.