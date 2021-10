Festival di Sanremo 2022, torna il pubblico in presenza. Il regolamento della prossima edizione

TV e Spettacolo

Arrivano le prime news sul Festival di Sanremo 2022. La kermesse musicale si svolgerà, ancora una volta, sotto la direzione artistica di Amadeus e avrà luogo la prima settimana di febbraio. Questa volta però, a differenza dello scorso anno, le norme di sicurezza anti-Covid dovrebbero garantire all’evento la presenza del pubblico in studio, ma non senza qualche restrizione.

Festival di Sanremo 2022: il regolamento della Rai

Nelle ultime ore l’ufficio stampa Rai ha diffuso il regolamento del prossimo Festival di Sanremo che, dopo le restrizioni sociali per la pandemia, dovrebbe far tornare il pubblico in sala.

Gli spettatori, però, dovranno essere in possesso del biglietto e del Green Pass, requisito obbligatorio per poter presenziare sulla poltrona dell’Ariston. “Saranno ammessi in sala esclusivamente spettatori muniti di biglietto d’ingresso e del cosiddetto green pass e/o di altra eventuale documentazione prevista dalle normative in materia di emergenza sanitaria”, Così recita il regolamento. “I pass e i biglietti per la manifestazione potranno essere dotati di sistema per la verifica della presenza in sala ed il conteggio delle persone con riconoscimento del verso di attraversamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la normativa applicabile e le procedure adottate da Rai anche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19” continua.

Tuttavia, non saranno solo gli spettatori a dover rispettare il regolamento. Le misure restrittive riguardano anche gli artisti e il personale. “Gli Artisti e le Case discografiche si impegnano altresì- si legge– al rispetto delle procedure adottate e/o adottande da Rai in relazione all’emergenza epidemiologica, che saranno messe a disposizione prima dell’ingresso al Teatro Ariston e in qualsiasi insediamento ovvero ambiente nella disponibilità di Rai.

“I medesimi si impegnano altresì a rendere apposita dichiarazione al riguardo all’atto dell’ingresso nei suddetti siti“ specifica ancora il documento.

Tutte le novità del Festival di Sanremo 2022

La prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 si preannuncia come ricca di novità. Amadeus sarà il Direttore Artistico confermato per il 3° anno consecutivo della kermesse che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022, in onda su Rai1. Gli artisti partecipanti alla gara saranno 22 con l’aggiunta dei 2 vincitori di Sanremo Giovani e per tutte le serate non saranno previste eliminazioni.

Il nome del vincitore verrà proclamato nella serata finale.

Le giurie autonome saranno 3: i giornalisti, la giuria Demoscopica 1000 e l’immancabile Televoto.

Anche la tanto attesa serata cover non mancherà. Durante la quarta serata gli artisti si esibiranno, da soli o con un artista concordato in precedenza, portando un brano tratto dal repertorio italiano o dalla musica estera degli anni ’60, ’70 e ’80.