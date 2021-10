Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme, la ballerina svela i dettagli del ritorno di fiamma

Gossip

Tra i professori della nuova edizione di Amici, è stato scelto alcune il famoso ballerino latinista Raimondo Todaro. Il professionista della danza ha lasciato Ballando con le Stelle, in cui era una presenza fissa da anni, per far parte del cast del talent show di Canale 5.

Ad Amici lavora anche Francesca Tocca, con cui il professore è stato legato da un lungo matrimonio. Nel 2019, una crisi profonda ha, però, diviso i due, che ora sembrano aver trovato un nuovo feeling.

Infatti, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono rimessi insieme e hanno ufficializzato la relazione con un bacio ad Amici 2021.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la ballerina racconta la riappacificazione

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono di nuovo una coppia, dopo un periodo complicato di profonda crisi. La ballerina ha raccontato al magazine Chi, le dinamiche del ritorno di fiamma col marito, come riportato da Today: “Non c’è stato un momento preciso. E poi all’inizio dicevo: ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo insieme’. A un certo punto, però, mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo“.

Un avvicinamento spontaneo e del tutto naturale, che è arrivato anche grazie alla pazienza e all’affetto di Raimondo Todaro nei confronti della moglie: “É stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate“. Per Francesca Tocca anche Maria De Filippi ha avuto un ruolo importante: “Ha fatto ben di più, mi è sempre stata vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato“.

La ballerina ha raccontato anche com’è condividere il posto di lavoro con il marito: “Non siamo tutto il giorno insieme, lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto“.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: le dichiarazioni del professore

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno ricucito il loro matrimonio. Il professore ha speso delle parole molto lusinghiere nei riguardi della moglie: “Nel 2020 mi hanno operato d’urgenza, doveva essere una semplice appendicite, è stato ben di più: ho passato sette giorni in ospedale e Francesca, anche se non stavamo insieme, mi ha detto: ‘Sono io la moglie, sto io con te in ospedale’.

E ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io“.

Raimondo Todaro ha racconto anche le motivazioni che l’hanno portato a lasciare Ballando con le Stelle per Amici: “Qui ho la sensazione di avere un risultato di alto livello, è un po’ diverso rispetto alle esperienze precedenti, qui lavori con ragazzi che fanno una scelta, ragazzi che vogliono trasformare in mestiere la passione“.