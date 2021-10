Grey’s Anatomy 18: i nuovi episodi oggi sul catalogo su Disney+. Le anticipazioni e le date degli episodi

Serie TV - Fiction

Un sensazionale debutto quello che farà segnare oggi Grey’s Anatomy con lo sbarco della sua diciottesima stagione sulla piattaforma di streaming Disney+. La serie televisiva di punta dell’emittente statunitense ABC approda infatti per la prima volta sul catalogo e lo fa per svelare pian piano tutti gli episodi della sua ultima stagione che il pubblico americano sta gustando già da giovedì 30 settembre 2021. Gli abbonati fan italiani potranno dunque iniziare a guardare le nuove puntate a partire da oggi mercoledì 27 ottobre 2021 quando si troveranno di fonte nuovamente Meredith Grey e tutti i personaggi del medical drama più amato di sempre.

Tutto quello che sappiamo sulle nuove puntate ed alcune informazioni sulla 18esima stagione.

Grey’s Anatomy: i nuovi episodi da guardare su Disney+

Il medical drama più lungo e famoso della televisione è pronto a fare il suo debutto in Italia proprio a partire da oggi mercoledì 27 ottobre 2021, quando gli abbonati di Disney+ potranno iniziare a gustarsi le vicende raccontate nella 18esima stagione della serie televisiva.

Grey’s Anatomy per la prima volta arriva infatti sulla piattaforma di streaming del colosso Disney, salutando di fatto la sua storica collocazione sull’emittente Fox dei canali di Sky. La serie creata dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes riparte cercando di intrattenere il pubblico di tutto il mondo dopo le ultime stanche stagioni, cercando di riprendere i fasti di un tempo con il racconto del mondo che ruota intorno al Seattle Grace Hospital ed alla vita di Meredith Grey.

La 18esima stagione, con i primi episodi già svelati negli Stati Uniti, sta raccontando una realtà che deve fare ovviamente i conti con la pandemia di Covid-19 in un misto di speranza e disillusione che solo le storie d’amore ed i legami dei protagonisti potranno portare verso orizzonti migliori.

“Emozioni, adrenalina, e ritorni dal passato“, si legge sul profilo di Disney plus, “Tutto questo e molto altro nella diciottesima stagione di Greys Anatomy“.

Grey’s Anatomy in onda anche in chiaro: ecco dove

Gli amanti della serie che non sono abbonati a Disney+ non devono per nulla disperarsi perché presto sarà possibile gustarsi gli episodi della 17 esima stagione di Grey’s Anatomy anche in chiaro. Gli storici personaggi interpretati da Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr.

stanno infatti per tornare con gli intrecci della stagione precedente a quella disponibile sul catalogo di streaming a partire da lunedì 1 novembre 2021, quando il canale di La7 inizierà la trasmissione di tre episodi per appuntamento.

Le date delle puntate: