Guida astrologica per cuori infranti debutta su Netflix: tutto sulla serie italiana e la seconda stagione

Serie TV - Fiction

Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie tv tutta italiana girata a Torino, è pronta al grande debutto sulla piattaforma di streaming di Netflix. Gli episodi basati sul bestseller di Silvia Zucca è una commedia romantica giovanile che racconta una 30enne disillusa dall’amore che prova a trovare rifugio ed una nuova strada tracciata dagli astri. I 6 episodi arrivano in catalogo oggi mercoledì 27 ottobre 2021 e sono pronti a stupire gli abbonati guardando già al futuro. Tutto quello che sappiamo sul nuovo prodotto italiano al debutto su Netflix.

Guida astrologica per cuori infranti: quello che c’è da sapere sulla nuova serie tv in arrivo oggi su Netflix

Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie originale italiana in arrivo su Netflix che saprà certamente cogliere l’attenzione degli abbonati raccontando la storia di una 30enne come tante, la protagonista Alice Bassi interpretata da Claudia Gusmano, che sta attraversando una crisi esistenziale in cerca dell’amore in un turbinio frenetico diviso tra carriera, flirt strampalati e quel pizzico di destino segnato dalle stelle e dai segni zodiacali.

Il prodotto girato a Torino, che si mostra come una città di sicuro interesse nei suoi infiniti scorci da gustare, prende spunto e si basa sull’omonimo bestseller e romanzo d’esordio di Silvia Zucca del 2015. L’opera della scrittrice è diventato un caso letterario grazie alla sua storia semplice nella quale in tanti ci si possono rivedere e rispecchiare.

I 6 episodi che compongo la prima stagione sono disponibili su Netflix da oggi mercoledì 27 ottobre a partire dalle ore 9.00.

Guida astrologica per cuori infranti: Netflix vorrebbe realizzare già la seconda stagione

Nemmeno il tempo di gustare i primi 6 episodi del prodotto che già si rincorrono le voci sui progetti futuri della seria televisiva.

Guida astrologica per cuori infranti infatti lascia ben più di una porta aperta alla fine del sesto episodio, mettendo su schermo un colpo di scena che lascerà stupiti gli spettatori che vorranno saperne di più del destino di Alice e del piccolo universo che le ruota intorno.

E di sicuro Netflix non si lascerà sfuggire l’occasione di portare avanti la narrazione sperando che la prima stagione faccia breccia nel pubblico italiano e magari anche in quello internazionale.

Guarda il trailer: