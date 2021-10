Honolulu: su Italia1 la quinta puntata dello show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli

Programmi TV

Mercoledì 27 ottobre 2021 verrà trasmessa la quinta prima serata dello show che continua nonostante non abbia catturato in maniera convinta l’attenzione del pubblico. Honolulu torna con il suo folto cast di comici nella puntata condotta da Fatima Trotta e Francesco Mandelli e che vede la presenza del duo di co-conduttori ed autori i Panpers. La trasmissione torna per convincere i telespettatori con il suo quinto appuntamento che va in onda a partire dalle ore 21:20 di mercoledì 27 ottobre 2021.

Honolulu, il pubblico non ride ed il piatto piange

I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli tornano ancora alla conduzione di Honolulu per il suo nuovo appuntamento settimana su Italia1.

Il duo è pronto a tornare nuovamente nelle case degli italiani dopo l’ultima puntata con la speranza che le loro dinamiche e quelle del programma possano conquistare il pubblico in maniera più convincente.

Honolulu continua a riproporre su Italia1 le dinamiche ed i volti vicino al vecchio programma di maggior successo Colorado, con la puntata del 20 ottobre 2021 capace di raggiungere un totale di 937.000 telespettatori, per uno share del 6.25% di share attiva.

Honolulu: quando andrà in onda la quinta puntata

Difficile pronosticare se le cose cambieranno prendendo una piega differente ma l’intenzione del quinto appuntamento di Honolulu in onda mercoledì 27 ottobre 2021 cercherà di cogliere l’occasione per riprovarci nuovamente con il pubblico di Italia1, cercando di fare compagnia ai telespettatori con maggiore successo.

Torneranno nuovamente sugli schermi dell’emittente Mediaset sia i due presentatori Fatima Trotta e Francesco Mandelli che i due autori e co-conduttori che altri non sono che il duo dei Panpers.

I 4 faranno da inframezzo agli sketch dei comici che tornano insieme a loro sul palco della trasmissione come Valentina Persia, Andrea Paris, Herbert Ballerina, Marcello Cesena, I Ditelo voi, Alessandro Bianchi, Andrea Di Marco, Omar Fantini, Maria Pia Timo, Herbert Cioffi e tanti altri ancora.