Inventing Anna: la nuova serie che porta la firma di Shonda Rhimes arriva su Netflix nel 2022

Serie TV - Fiction

Una nuova interessante serie televisiva sta per arrivare a rimpinguare il già folto catalogo di Netflix a partire dal prossimo anno. Avrà il titolo di Inventing Anna e porta la firma della casa produttrice Shondaland, creata e gestita da Shonda Rhimes la celebre sceneggiatrice di Grey’s Anatomy. Partendo dall’articolo scritto da Jessica Pressler, per l’occasione anche produttrice dello show, e dal titolo di How Anna Delvey tricked New York’s party people racconterà la storia di tale Anna, una donna capace di farsi spazio nei roboanti affari economici della città di New York con il dubbio che fosse l’emblema del sogno americano o solo una truffatrice.

Quello che sappiamo di Inventing Anna.

Inventing Anna: quello che c’è da sapere sulla trama

Partendo dall’articolo scritto da Jessica Pressler dal titolo How Anna Delvey tricked New York’s party people, con la scrittrice che per l’occasione è anche produttrice della serie tv, la serie Inventing Anna porterà sugli schermi le indagini di una giornalista messasi sulle tracce di questo ambiguo personaggio con la voglia di saperne di più.

Vivian, il suo nome, indagherà infatti su Anna Delay, una donna tedesca ere designata dell’impero di Instagram fattasi spazio nella New York che conta non si sa come. Alla giornalista il compito di svelare se Anna sia solo una truffatrice o una maga degli affari che l’hanno portata ad avere un processo a suo carico. Per la giornalista sarà una gara contro il tempo per smascherare Anna e rivelare a tutti chi è realmente.

Inventing Anna: il cast della serie tv

I ruoli principali della serie nuova serie televisiva che arriverà agli inizi del 2022 su Netflix sono quelli di Vivian e Anna Delay, rispettivamente interpretate dalle già note Anna Chlumsky e Julia Garner.

Attorno a loro un insieme di personaggi secondari che ruoteranno intorno a questa appassionante storia e che comunque diranno la loro come ad esempio la follower di Anna dal nome Rachel, interpretata dall’attrice Katie Lowes, e Kacy Duke, una manager interpretata da Laverne Cox e finita nelle grinfie della donna sotto la lente d’ingrandimento.