Papillon: remake del film con l’indimenticabile Steve McQueen in onda su Rai3. Trama e trailer

TV e Spettacolo

Torna sul piccolo schermo la storia di Henri Charriére, un giovane chiamato Papillon costretto a rinunciare alla propria libertà per colpa di una condanna ingiusta all'ergastolo.

Un ritorno in televisione vedrà coinvolto il canale di Rai3 nella prima serata di giovedì 28 ottobre 2021. La rete propone Papillon, remake del famoso film con protagonisti Steve McQueen e Dustin Hoffman e che racconta la vera storia di Henri Charrière, un francese condannato all’ergastolo per un omicidio che non ha mai commesso e che quindi cercherà di evadere.

Papillon: il cast e le curiosità

Chi non ricorda Papillon, film del 1973 diretto da Franklin J. Schaffner, direttore della regia statunitense che fu premio Oscar al miglior regista nel 1971 per la pellicola dal titolo Patton, generale d’acciaio.

Il film è la prima trasposizione cinematografica basata sul romanzo omonimo ed autobiografico di Henri Charrière, qui sapientemente interpretato dal divo indimenticato Steve McQueen. A Dustin Hoffman spettava invece il ruolo di Louis Dega, un falsario conosciuto in carcere da Henri e con il quale stipulerà un patto.

Ora in onda va il remake con protagonisti Charlie Hunnam e Rami Malek, che interpretano i ruoli che furono rispettivamente proprio di Steve McQueen e Dustin Hoffman, informa l’Ufficio stampa Rai dal suo sito ufficiale.

Papillon: la trama del film

Parigi, anni trenta. Il 25enne Henri Charrière, chiamato proprio Papillon, viene incastrato per un omicidio che non ha commesso e condannato all’ergastolo. Mandato ai lavori forzati sull’Isola del Diavolo nella Guyana francese, vuole a tutti i costi riconquistare la libertà, progettando una fuga che lo avvicinerà al falsario Louis Dega. Tra i due nascerà un’amicizia che li porterà a rischiare la vita.

Guarda il trailer:

Papillon: la curiosità

Il film, come detto, è il remake della fortuna rilettura dell’autobiografia del suo autore Henri Charrière, un criminale e scrittore francese successivamente naturalizzato venezuelano che venne soprannominato Papillon a causa di un tatuaggio a forma di farfalla tatuata sul torace.

Il film andrà in onda in prima serata di Rai3 di giovedì 28 ottobre, alle 21.20.