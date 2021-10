Fabio Frizzi ricorda il fratello Fabrizio a Oggi è un altro giorno, “lo ricordo con gioia, sempre”

Gossip

Fabio Frizzi, fratello del conduttore Fabrizio Frizzi, è stato ospite nel programma Oggi è un altro giorno per parlare del fratello e della sua scomparsa.

Molti di noi sono abituati a conoscere il nome di Fabrizio, ma Fabio ha una lunga carriera nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Fratello maggiore di Fabrizio, Fabio lavora nel mondo del cinema e si occupa di colonne sonore.

Fabrizio Frizzi, il ricordo del fratello Fabio

Sono passati più di 3 anni dalla scomparsa del conduttore della Rai Fabrizio Frizzi, che, a 60 anni, ha lasciato la famiglia e il suo pubblico il 26 marzo del 2018 a causa di un’emorragia celebrale dovuta a un tumore inoperabile.

Il ricordo del conduttore è però ancora vivo e a parlarne è stato proprio il fratello Fabio Frizzi, ospite nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

“Il fatto che Fabrizio sia così amato mi ha fatto sentire orgoglioso” ha detto Fabio Frizzi, e continua “Non ho parlato quasi mai di lui in pubblico, ne parlo solo in privato, con gli amici. A volte è la gente normale che ti fa veramente emozionare per l’affetto che ha nei confronti di mio fratello.

Io lo ricordo con gioia, sempre, perché l’ingiustizia nella vita la conosciamo già bene. In tante famiglie ci sono dei problemi: succede, cerchiamo di godere di questo personale alone”.

Durante l’intervista, Fabio Frizzi ha parlato anche della sua famiglia in cui i due sono cresciuti: “Abbiamo avuto la fortuna di capitare in una famiglia di un certo tipo, con nonna, zia, tutti insieme. – ha detto Fabio Frizzi – La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato. Ci hanno insegnato ad avere i piedi per terra e soprattutto a vivere con onestà”.

Un preludio di quanto i due fratelli fossero uniti nella vita privata.

Chi è Fabio Frizzi

Fratello maggiore di Fabrizio, Fabio Frizzi è un compositore e autore di colonne sonore di film che sono diventati veri e propri cult. Tramite la sua musica il pubblico si è emozionato e continua a farlo con pellicole intramontabili come Fantozzi e di Febbre da Cavallo, per citarne qualcuno. Ma anche di numerose trasmissioni televisive della Rai.

Sposato con Francesca Ferrari con cui ha una figlia, Caterina. Fabio Frizzi ha vestito anche i panni dell’attore nel 1970 in ben 2 film: Lacrime d’amore e Amore Formula 2.