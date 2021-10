La principessa Charlene di Monaco torna a casa: la notizia del principe Alberto con la data del rientro

Gossip

Il principe Alberto di Monaco ha dichiarato che la principessa Charlene tornerà in patria per la Festa nazionale del 19 novembre. Doppi festeggiamenti per il Principato.

Il principe Alberto di Monaco torna a parlare della salute della moglie Charlene. Sembra certo il rientro della principessa a casa, la data è stata comunicata dallo stesso Alberto: il 19 novembre, in tempo per i festeggiamenti nazionali di Monaco.

La principessa Charlene di Monaco torna a casa

A dare la notizia del possibile rientro a casa di Charlene Wittstock è il marito e principe di Monaco, Alberto, che ha parlato della salute della moglie durante un’intervista al Point de Veu.

“Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa nazionale”, che a Monaco è il 19 novembre. La Fête du Prince, la Festa del Principe, istituita per commemorare San Ranieri dal Principe Sovrano Ranieri III, padre del principe Alberto che ha deciso di mantenere la tradizione.

Durante l’intervista, il principe Alberto ha affermato che Charlene “È in buona forma e il suo umore è migliorato. Quest’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata nel migliore dei modi tanto che potremo pensare al suo ritorno molto presto.

Sarà a Monaco molto prima della Festa nazionale, prima del 19 novembre. Le mancano i bambini e a loro manca la mamma. Manca a tutti noi“.

Le condizioni di salute della principessa Charlene

La principessa Charlene attualmente si trova in Sudafrica, la sua terra madre, dove da maggio di quest’anno ha subito diversi interventi per un’infezione che l’ha colpita ad orecchio, naso e gola. Il principe sembra essere sicuro questa volta, anche se i dubbi sul mantenimento della promessa sono molti, visti i continui rimandi del rientro a casa della principessa.

A maggio era stata data come deadline giugno, poi luglio e l’ultima risale al 31 ottobre, ma anche quest’ultima data è saltata.

I medici, però, non avevano mai dato il permesso di viaggiare in aereo per via di un problema di pressione all’orecchio. Il popolo di Monaco e soprattutto i figli della coppia, Jacques e Gabriella, sono in attesa del ritorno in patria definitivo della principessa.