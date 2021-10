Charlène di Monaco sottoposta a una nuova operazione: l’annuncio dal Principato sulle sue condizioni di salute

TV e Spettacolo

Charlène di Monaco è stata da poco sottoposta all’ennesimo intervento chirurgico in Sudafrica. Da mesi ormai, i sudditi del Principato e i fan della casa reale attendono di conoscere la verità sulle sue condizioni di salute. Fra voci di imminente divorzio da Alberto e indiscrezioni sul male che l’ha colpita, la principessa ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice. Ora sembra essere giunta un’importante svolta su quello che ormai è divenuto un vero e proprio caso avvolto nel mistero.

Charlène di Monaco di nuovo operata: le sue condizioni di salute

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco arrivano direttamente dal Principato.

A riferirle è la rivista spagnola Hola!, che in queste ore avrebbe segnalato le dichiarazioni di un funzionario di Palazzo Grimaldi in merito alla sua ultima operazione chirurgica. “È andata molto bene“ sarebbe la sua affermazione riportata dal Corriere della Sera. L’intervento sarebbe avvenuto venerdì scorso e corrisponde alla terza operazione in Sudafrica per l’ex nuotatrice. A trattenerla nel suo Paese d’origine dallo scorso maggio sarebbe una grave infezione otorinolaringoiatrica.

“Questa è stata l’ultima operazione per lei e si prevede che una volta finita la convalescenza ritornerà a Monaco“ si legge sul settimanale spagnolo.

Dopo l’intervento, Charlène sarebbe rimasta per 48 ore sotto osservazione. Il parere medico sarà determinante nelle prossime settimane della principessa. Parlando a una radio di Monaco, anche il principe Alberto ha confermato che presto potrebbe tornare a casa. “Dobbiamo parlare in via definitiva con i medici” ha però spiegato.

Charlène e Alberto di Monaco: le indiscrezioni sulla presunta crisi di coppia

Le ultime notizie giunte da Monaco lasciano ben sperare non solo sulle condizioni di salute di Charlène, ma anche sul suo rapporto con il marito Alberto.

In questi mesi sono state molte le indiscrezioni sulla coppia reale. Sin da subito infatti, i sudditi del Principato hanno temuto che la lontananza dell’ex sportiva dalla famiglia potesse essere causata non solo dalle sue condizioni di salute, ma anche da una crisi coniugale. Ad alimentare i sospetti vi sono state anche fonti vicinissime ad Alberto. Lo scorso agosto infatti, una cugina di Grace Kelly ha parlato di “divorzio imminente“, riferendo di aver percepito un “allontanamento, non soltanto fisico”.

Alla fine dell’estate, Alberto ha raggiunto in Sudafrica Charlène, in compagnia dei loro bambini e le immagini del loro incontro condivise sui social hanno momentaneamente messo a tacere le malelingue. Tornato senza di lei a Monaco, il principe ha poi scelto di rompere il silenzio sulla moglie, riferendo: “Non è scappata perchè era arrabbiata con me o che altro“. La sua apparizione a un evento di gala insieme a Sharon Stone ha però poi acceso nuovamente le voci sul loro conto, facendo pensare a una possibile relazione extraconiugale con l’attrice.

Solo l’imminente rientro di Charlène a Monaco potrebbe segnare una svolta fra le indiscrezioni sulle vicende della coppia.