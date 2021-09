Alberto di Monaco senza Charlène sfila al fianco di Sharon Stone. Nuovo gossip sull'”amicizia pericolosa”

Gossip

Alberto di Monaco è apparso di nuovo su un red carpet insieme a una bellissima donna dai capelli corti e biondi, ma contrariamente a quanto avrebbero sperato molti sudditi, non si tratta di Charlène. La principessa continua a vivere in Sudafrica, lontana dai suoi cari, per via dei problemi di salute che la perseguitano da mesi. Al fianco del reale monegasco ha sfilato Sharon Stone e il gossip si è infuocato su di loro come presunta coppia.

Alberto di Monaco senza Charlène sul red carpet, ma con lui c’è Sharon Stone

La coppia reale di Monaco è sotto la lente della cronaca rosa da mesi ormai.

Charlène si trova in Sudafrica da maggio, dove si è recata per prendere parte a iniziative di beneficienza finendo con il contrarre un’infezione a naso, orecchie e gola molto grave. Solo dopo il terzo intervento consecutivo, Alberto ha deciso di raggiungerla con i figli Jacques e Gabriella, trascorrendo con lei un po’ di tempo e rassicurando i sudditi dopo le voci sul loro conto. Verso la fine dell’estate infatti, fonti vicinissime a palazzo avevano diffuso la notizia di un imminente divorzio fra Charléne e Alberto, ma le immagini che li ritraevano abbracciati sembravano aver messo a tacere tutti i gossip.

Nelle ultime ore, l’apparizione in pubblico del principe di Monaco ha fatto nuovamente parlare i più maligni sulla possibilità che lui e la moglie siano in crisi. Il reale ha preso parte alla première monegasca di No Time To Die, ultima pellicola di 007 interpretata da Daniel Craig. Al suo fianco, avvolta in uno scintillante tubino argentato di Dolce e Gabbana, c’era Sharon Stone. I due sono apparsi molto complici e le immagini che li ritraggono insieme mostrano entrambi molto felici.

Sharon Stone e Alberto di Monaco: la verità sul loro rapporto lontano da Charlène

Quella di ieri sera è solo l’ultima delle apparizioni che in questi giorni hanno avuto come protagonisti Sharon Stone e Alberto di Monaco. L’attrice e il principe hanno preso parte proprio pochi giorni fa a un altro evento nel Principato: il Planetary Health Gala, organizzato annualmente per raccogliere fondi per le associazioni dedite alla tutela dell’ecosistema. Durante la serata, Alberto le ha consegnato un premio per il suo “impegno per l’emancipazione delle donne e suoi incessanti sforzi umanitari in tutto il mondo”.

“È una gioia e un onore condividere questa serata con il mio caro amico di lunga data“ ha commentato la Stone. “Ci conosciamo da tantissimi anni, da quando siamo adulti. E la nostra amicizia si rafforza ancora di più condividendo l’obiettivo della tutela dell’ambiente” ha aggiunto. La Stone ha condiviso alcuni scatti della serata sul suo profilo Instagram. Nelle immagini lei indossa un sontuoso abito viola e cammina sotto braccio con Alberto, a sua volta in abito scuro e papillon. Lei appare sorridente, mentre chiacchiera passeggiando al fianco del suo amico.

Non è chiaro quando sia nata la loro amicizia. Come spiega Vanity Fair, nel 1992 si è pensato addirittura che fra loro potesse essere nata una relazione, ma nessuno dei due ha mai confermato. Già un anno fa, inoltre, Alberto aveva baciato la mano di Sharon al Global Ocean Gala di Hollywood e i maligni avevano parlato di “amicizia pericolosa”.