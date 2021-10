Cronaca Italia

Un grave incendio è divampato in una palazzina di Pinerolo, in piazza Sabin, e i soccorritori lavorano tra le macerie alla ricerca di dispersi dopo il crollo di una parte dell'edificio

Incendio e crollo di una palazzina a Pinerolo, nel Torinese, dove sarebbe in corso la ricerca di dispersi in seguito al rogo e all’esplosione di parte dell’edificio, situato in piazza Sabin. Sui social le prime immagini dal luogo del disastro, mentre Vigili del fuoco e soccorritori lavorano tra le macerie. Secondo quanto emerso, al momento ci sarebbe una vittima.

Incendio e crollo di una palazzina a Pinerolo: un morto, si cercano dispersi

Una persona sarebbe morta nel crollo che, alle prime luci di questa mattina, ha interessato una palazzina di piazza Sabin a Pinerolo.

Nell’edificio sarebbe prima divampato un incendio, localizzato al terzo piano, e successivamente si sarebbe registrata una esplosione che avrebbe distrutto una parte dell’immobile. Secondo quanto riportato dall’Ansa, al momento si parla di una vittima e i Vigili del fuoco sarebbero al lavoro alla ricerca di almeno due dispersi tra le macerie. Sul posto ambulanze e carabinieri.

Incendio e crollo di una palazzina a Pinerolo: le immagini dal luogo dell’esplosione

Le notizie in arrivo da Pinerolo sono frammentarie, ma un primo bilancio parla di un morto accertato e di due persone disperse.

Sul posto l’intervento di 118, carabinieri e numerose squadre dei Vigili del fuoco. L’incendio e lo scoppio sarebbero avvenuti al terzo piano di una palazzina che conterebbe un totale di 12 alloggi.

Tra i residenti, riferisce ancora Ansa, ci sarebbe anche un ferito con ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo, intubato e trasferito al Ctodi Torino in elisoccorso. Altre due persone sarebbero rimaste ferite modo lieve. Sui social, le prime immagini dopo il rogo e il crollo mostrano l’edificio sventrato dall’esplosione e uno spaventoso muro di fiamme.