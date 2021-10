Katia Ricciarelli e il flirt con Alberto Sordi: la scottante rivelazione della cantante lirica al GF Vip6

Grande Fratello

Katia Ricciarelli torna a parlare di uno degli storici flirt avuti nel corso del suo passato sentimentale. Al Grande Fratello Vip la cantante lirica aggiunge nuovi dettagli sulla storia d’amore avuta nientemeno che con Alberto Sordi. “Era un grande melomane” spiega in diretta ad Alfonso Signorini, generando lo sconcerto del conduttore.

Katia Ricciarelli e Alberto Sordi: la rivelazione al GF Vip

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli ha ormai abituato i telespettatori a inediti racconti sulla sua vita, professionale e non solo.

Nel corso delle puntate la cantante lirica ha spesso parlato, in particolare, della sua sfera privata e dei grandi amori che hanno profondamente segnato il suo passato sentimentale. Dal grande Pippo Baudo al tenore José Carreras, da Giucas Casella sino a uno delle indiscusse colonne portanti del cinema italiano: Alberto Sordi.

Proprio nelle ultime ore, nella Casa di Cinecittà, la Ricciarelli ha parlato con i suoi compagni di viaggio del flirt avuto da giovane con il compianto attore romano. Racconto che ha generato lo stupore dei coinquilini e che, anche nella diretta di questa sera, non lascia indifferenti.

Alfonso Signorini ne parla proprio con la diretta interessata, chiedendole chiarimenti in più circa questo clamoroso flirt.

Katia Ricciarelli e il rapporto “focoso” con Alberto Sordi

Katia Ricciarelli nella Casa ha parlato di Alberto Sordi, raccontando dettagli inediti del loro rapporto e alcuni curiosi retroscena. La cantante lirica, in particolare, ha definito “focoso” il loro flirt, come spiega ad Alfonso Signorini: “Focoso perché sì, ero una bella ragazza. Lui era un grande melomane figurati, e voleva sempre cantare, e facevamo sempre i duetti“.

A quel punto il conduttore le chiede se, in quel periodo, fosse stata fidanzata con qualcuno. “Avevo cominciato con Carreras…” la rivelazione della ‘Vippona’, che ha generato lo sconcerto e le risate in studio. Signorini le chiede per quale motivo abbia avuto un flirt con Sordi avendo già avviata una relazione con il tenore. La cantante si giustifica così: “Ma è il fascino di Alberto Sordi, cosa vuoi? Alberto Sordi che ti fa la corte, capisci che non capita tutti i giorni?“. Approvazione arriva in studio da Sonia Bruganelli, che appoggia la curiosa scelta della cantante quando si è trovata di fronte nientemeno che Alberto Sordi.