Katia Ricciarelli e Alberto Sordi, clamoroso retroscena del passato: la rivelazione della cantante lirica

TV e Spettacolo

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip ha spesso parlato dei suoi amori del passato con sincerità e trasparenza. Dal ben più noto Pippo Baudo sino a una liaison spesso tenuta nascosta, ma che ha profondamente segnato la giovinezza della cantante lirica: stiamo parlando di Alberto Sordi. Anche nella Casa di Cinecittà ha parlato di questo flirt giovanile con il compianto attore, rivelando inediti retroscena.

Katia Ricciarelli e il flirt con Alberto Sordi: la rivelazione al GF Vip

Katia Ricciarelli e Alberto Sordi sono stati legati da un filo di passione e sentimento, durato per pochi mesi ma rimasto ben impresso nella mente e nel cuore della cantante lirica.

Al Grande Fratello Vip la concorrente ha spesso parlato dei suoi amori del passato, più o meno duraturi: dalla storica relazione con Pippo Baudo all’avventura di una notte con Giucas Casella, suo coinquilino a Cinecittà. Nel passato sentimentale della cantante, tuttavia, c’è stato spazio anche per il compianto e indimenticabile Alberto Sordi.

“Noi abbiamo avuto un flirt“, confessa Katia Ricciarelli alle coinquiline.

La cantante spiega come l’attore fosse attratto dalla lirica e come abbia avuto modo di conoscerla al termine di una sua esibizione: “Lui ama la lirica, è venuto insieme a Visconti all’Opera di Roma quando facevo l’Anna Bolena. Quando io sono uscita fuori, è venuto a prendermi al residence a Roma e a portarmi a cena. Quando io sono scesa dal residence, c’era la macchina di lui, mi ha aperto la portiera e, come mi ha aperto la portiera, c’è stato subito il flash dei fotografi“.

Katia Ricciarelli e Alberto Sordi: il retroscena sulla loro relazione

Katia Ricciarelli aveva parlato di questo flirt con il grande Alberto Sordi anche l’anno scorso, quando era ospite fissa del programma Io e te.

In quell’occasione la cantante lirica ammise di essere stata attratta dall’attore e di aver da lui ricevuto romantici gesti di galanteria. “Mi ha mandato 100 rose gialle, dopo questo duetto canoro” aveva ricordato, in riferimento a un’esibizione che li vide protagonisti.

“Ho detto grazie e siamo andati a cena fuori“: aveva chiosato la cantante. Al Grande Fratello Vip, poche ore fa, è poi arrivata la conferma dello storico flirt che li ha uniti in passato. Flirt sul quale Alfonso Signorini indagherà approfonditamente, parlandone in puntata con la diretta interessata.