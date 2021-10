Rossano Rubicondi, dal matrimonio con Ivana Trump all’Isola dei Famosi: chi era il modello e attore scomparso

Chi è

Rossano Rubicondi è venuto a mancare, come tristemente annunciato da Simona Ventura in un doloroso tweet. Attore e modello, Rubicondi ha fatto parlare di sé per i successi sul set e le comparsate televisive, partecipando per ben tre volte a L’Isola dei Famosi. Chiacchieratissimo il suo matrimonio con Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump, con la quale si è sposato nel 2008.

Morto Rossano Rubicondi: la carriera al cinema e in tv

Rossano Rubicondi ha lasciato una profonda ferita nel cuore dello spettacolo e della televisione italiana.

Attraverso un doloroso tweet dell’amica e collega Simona Ventura è stata annunciata la prematura morte dell’attore e modello italiano, a soli 49 anni. La sua carriera ha viaggiato sempre attraverso numerosi ambienti dello spettacolo, dalla televisione al cinema, costruendo una carriera di tutto rispetto.

All’età di 22 anni si trasferisca a Londra e intraprende sin da subito una carriera da modello, per poi spiccare il volo e percorrere la strada del cinema. Nel 1997 ricopre un ruolo nel film The Eighteenth Angel e, 3 anni dopo, in The Golden Bowl.

Il successo in Italia arriva su un duplice fronte: il cinema e la tv. Da un lato è volto di punta di Natale a Beverly Hills di Neri Parenti, anno 2009. Mentre sul piccolo schermo si fa conoscere dal grande pubblico per le sue partecipazioni a L’Isola dei Famosi: nel 2008 e nel 2012 in qualità di concorrente, nel 2010 in veste di inviato.

Rossano Rubicondi e il matrimonio con Ivana Trump

Rossano Rubicondi ha fatto spesso anche parlare di sé per la sua sfera personale, inerente principalmente alle sue relazioni d’amore. La più celebre e importante, senza ombra di dubbio, è quella che l’ha visto legato a Ivana Trump, con la quale è convolato a nozze nel 2008.

L’attore è così diventato il quarto marito dell’imprenditrice, ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

La coppia è spesso finita nel mirino del gossip per alcune presunte crisi, sempre rispedite al mittente. Tra di loro c’è sempre stato un forte sentimento ad unirli, tant’è che hanno spesso parlato di ipotetiche nozze-bis.