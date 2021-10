Vittoria Ferragni Lucia in ospedale: come sta la figlia di Fedez e Chiara ricoverata nei giorni scorsi

TV e Spettacolo

Da qualche giorno ormai nella famiglia Ferragni-Lucia c’è grande apprensione per la piccola Vittoria, che è stata ricoverata in ospedale per via di un virus. La bambina, hanno spiegato i genitori, avrebbe dapprima contratto la bronchite, manifestando in seguito problemi respiratori. Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto di condividere la vicenda sui social, invitando i genitori che li seguono a prestare massima attenzione alla malattia che sta dilagando fra i più piccoli. In queste ore sono giunti importanti aggiornamenti sulle condizioni della bambina.

Vittoria Lucia Ferragni sta meglio: il ritorno a casa dall’ospedale

In queste ore, dai profili Instagram di Fedez e Chiara Ferragni sono state pubblicate importanti novità sullo stato di salute della piccola Vittoria.

Proprio il rapper, nei giorni passati si era rivolto come la moglie ai fan, invitandoli a non sottovalutare il virus in circolazione. “Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando questo virus rsv, non va preso alla leggera” scriveva il cantante. Durante la giornata di ieri, Chiara ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni della bambina postando proprio una fotografia che la mostrava sorridente.

“Vittoria vuole ringraziarvi tutti per i dolci messaggi e pensieri- ha scritto felice- questa è lei ora, si sente bene”. L’immagine ha ricevuto i commenti dei fan, degli amici e dei familiari dell’influencer. Fra loro anche la sorella Francesca, che scrive: “Abbiamo una guerriera in famiglia, ci vediamo prestissimo a casa”.

Nella mattinata di oggi, Fedez e Chiara hanno condiviso il tanto atteso momento del ritorno a casa con i loro follower. È stato proprio il rapper a pubblicare un video su Instagram con la scritta: “Si torna a casa” seguita dal sottofondo della canzone “Sweet home Alabama”.

L’influencer ha invece condiviso un dolce ritratto di famiglia in cui lei e il marito tengono fra le braccia i bambini, sorridendo felici.

Vittoria Lucia Ferragni ricoverata in ospedale: la vicenda

La piccola Vittoria, come hanno dichiarato i genitori, ha contratto il Virus Respiratorio Sinciziale, che negli ultimi giorni sta dilagando fra i bambini, con rischio di gravi effetti suoi neonati. Per i casi più gravi infatti, i problemi respiratori possono rendere necessario il ricovero nei reparti di rianimazione.

In questi giorni, Chiara Ferragni ha fatto sapere ai suoi follower come la bambina potrebbe aver contratto il virus. “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso e dovrà restare per qualche giorno in ospedale per sicurezza” dichiarava giorni fa. “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo” aveva specificato.

Come annunciato, Chiara e Fedez hanno tenuto aggiornati i fan dal primo giorno, senza nascondere la preoccupazione nei riguardi Vittoria, che è ritornata in ospedale dopo alcuni giorni.

I messaggi di conforto dei fan non sono affatto mancati e Chiara si è rivolta proprio a loro lanciando un appello di aiuto. “Ragazzi qualcuno di voi ha avuto esperienze di virus rsv sui bimbi con meno di un anno? Vitto sta molto molto meglio ma il suo respiro ancora non è tornato al 100%” chiedeva giorni fa.