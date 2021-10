Vittoria Lucia Ferragni ricoverata, Fedez lancia un appello a tutti i genitori: “Fate attenzione”

TV e Spettacolo

Vittoria Lucia Ferragni si trova da giorni ricoverata in ospedale. Sono stati gli stessi genitori a renderlo noto sui social, spiegando che la bambina era stata ricoverata, dimessa e poi ricoverata di nuovo. La bimba pare avesse contratto una bronchite e poi sia Fedez sia Chiara Ferragni hanno parlato di un virus.

Si tratterebbe proprio del virus Sinciziale che in questi giorni sta colpendo i neonati di tutta Italia, molti dei quali al momento si trovano ricoverati in ospedale come la piccola Vittoria, e addirittura in rianimazione. È stato lo stesso Fedez a lanciare un messaggio a tutti i genitori, mettendoli in guardia sulla pericolosità di questo virus.

Fedez lancia un appello ai genitori

Fedez ha usato il suo profilo Instagram per aggiornare sulle condizioni della figlia. In una delle storie pubblicate, il rapper milanese ha voluto mettere in guardia in genitori come lui che hanno figli di pochi mesi o neonati da questo virus che sta colpendo i più piccoli. “Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni” ha scritto, aggiungendo “Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando.

Questo virus Rsv (Respiratory Syncytial virus) non va preso alla leggera”.

Come sta Vittoria Lucia Ferragni

La piccola Vittoria sta meglio, Chiara Ferragni ha scritto sui social che “Sta bene e ha recuperato le forze finalmente! Ora dobbiamo solo aspettare che i livelli di ossigeno tornino normali“. Fedez ha invece condiviso un foto della figlia sul lettino d’ospedale insieme ad un palloncino: “Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto“.

Papà Fedez ha poi aggiunto: “La Vitto è una roccia, migliora sempre di più.

Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando“.

Che cos’è il virus Scinziale

Il virus Scinziale è un virus respiratorio che colpisce bambini piccolissimi. Tra le cause di contagio ci sarebbero i contatti tra i bimbi, soprattutto i fratellini più grandi che sono tornati a scuola. Il virus causa bronchioliti e polmoniti nei bambini più piccoli e febbre in quelli più grandi, il consiglio egli esperti è quello di mantenere alte le norme imparate in questi due anni di pandemia da Covid-19. Il virus in Italia non è considerato letale come invece accade nei Paesi in via di sviluppo.