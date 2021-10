Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sorpresa mancata per il quarto anniversario: “L’ho scoperto dalla sua faccia”

Gossip

L’anniversario di fidanzamento è sempre un evento importante, soprattutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che ogni anno le regala un viaggio da favola e anche quest’anno non è stato da meno. La coppia si era conosciuta nella casa del GF Vip dove è iniziata la loro storia d’amore che, a dispetto delle voci, dura ancora da quattro anni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser volano ad Amsterdam per il quarto anniversario

Quest’anno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il 4° anniversario di fidanzamento e, come ogni anno, lui le ha regalato un viaggio a sorpresa verso una meta spettacolare.

L’anno scorso lo sportivo aveva sorpreso la showgirl con un viaggio a Cortina D’Ampezzo, in una lussuosa Starlight Room Dolomites, una camera realizzata in legno e rivestita da pareti di vetro che ruota di 360°. Una vista mozzafiato per una sorpresa indimenticabile.

Ma anche quest’anno il viaggio non è stato da meno, i due sono volati nei Paesi Bassi, più precisamente ad Amsterdam, per un festeggiamento all’insegna della cultura. Cecilia e Ignazio hanno infatti iniziato il tour partendo dal museo Rijksmuseum, in cui viene conservata la più grossa collezione di dipinti del Secolo d’oro olandese.

Un viaggio diverso, proprio come fa notare l’ex ciclista sui suoi social: “Pensavi che ti portassi ad Amsterdam a fumare e a divertirti… Invece cultura!”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le sorprese non finiscono qui

Le sorprese, però, sono iniziate già prima, nella camera d’hotel dove Cecilia Rodriguez ha trovato un bel mazzo di fiori che lo stesso Ignazio Moser ha postato sulle sue storie Instagram.

Una volta atterrati, invece, aveva pubblicato “Sei contenta della sorpresa.

Sorpresa che poi non è stata una sorpresa… È figlia di Sherlock Holmes”, perché pare che Cecilia avesse già scoperto la meta del viaggio prima di partire: “Tutti gli anni il mio fidanzato mi porta in un posto bello per l’anniversario, mi fa delle sorprese. Mi fa delle domande… Quest’anno sono stata veramente brava e ho indovinato, l’ho scoperto dalla sua faccia, ok andiamo lì”.