Chi è Letizia: la compagna di Federico Fashion Style e mamma della loro piccola Sophie Maelle

Chi è

Il personaggio di Federico Fashion Style è ormai conosciutissimo dal pubblico italiano, che lo ha conosciuto come parrucchiere delle star. Poco si sa invece della sua compagna di vita, nonché madre della loro bambina, Sophie Maelle. In passato è apparsa in alcune puntate della serie che vede protagonista il compagno dal titolo Il salone delle meraviglie, ma non sono state molte le informazioni diffuse nel tempo su lei.

Chi è Letizia, la compagna di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style

Letizia è nata ad Anzio, in provincia di Roma, il 30 settembre 1990 e attualmente ha 31 anni.

Da ragazza ha studiato moda presso l’istituto Colonna-Gatti nella città di Nettuno. Lei e Federico si sono conosciuti nel 2006 e si sono fidanzati nel 2013. La loro convivenza è iniziata definitivamente 3 anni dopo, nel 2016. Appena un anno più tardi, la coppia ha vissuto un momento molto importante segnato dalla nascita della loro piccola Sophie Maelle, nata appunto nel 2017. Sophie, che oggi ha 4 anni, è nata mediante inseminazione artificiale, come affermato dallo stesso Federico, il quale ha anche confessato di lavorare tantissime ore al giorno perché sogna di donare alla figlia la vita migliore che possa desiderare.

Carriera e vita lavorativa di Letizia, la compagna di Federico Fashion Style

Letizia lavora da tempo al fianco di Federico. La 31enne infatti, aiuta il compagno nella conduzione dei suoi saloni, situati in diverse città italiane, da Anzio a Roma, passando per Milano. Spesso ha partecipato alle riprese del programma Il salone delle meraviglie, apparendo in alcune puntate. Proprio in un episodio della docu-serie, lei e Federico si occupano di allestire la festa di compleanno della piccola Sophie.

Recentemente Letizia ha anche lanciato un brand di capi d’abbigliamento tutto suo, scegliendo di dargli proprio il nome di sua figlia: Sophie Maelle Shop.

Curiosità e aneddoti su Letizia, la compagna di Federico Lauri

La riservatezza sembra essere la parola d’ordine per Letizia, che raramente si rende protagonista di gossip e pettegolezzi. Nonostante si sappia poco sul suo conto, sono emersi alcuni aneddoti e curiosità sulla compagna di vita e di lavoro del noto parrucchiere Federico Fashion Style. Fra le sue più grandi amiche è noto che vi sia Valeria Marini.

La nota showgirl italiana è una delle più grandi amiche di Letizia e Federico Lauri e anche in virtù di questo ed è inoltre madrina della piccola Sophie Maelle.

A quanto pare, Letizia conserva da sempre un profondo legame con i suoi genitori, ai quali non perde mai occasione di dedicare alcune frasi dolci e tenere sui social. Proprio il suo profilo Instagram è seguitissimo, tanto da contare 118.000 follower. Come da lei stessa rivelato, nei periodi di pausa e di vacanza, Letizia preferisce rifugiarsi al mare, portando con sé la figlia.