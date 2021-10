I Simpson fanno compagnia al pubblico di Italia1 nella spaventosa notte di Halloween

Programmi TV

Un sabato spaventosamente divertente aspetta i telespettatori di Italia1 nella prima serata del 30 ottobre. A far compagnia al pubblico ci penseranno le storie più macabre dei Simpson.

Un appuntamento speciale sancisce il ritorno in prima serata degli amatissimi cartoni animati gialli e del loro strampalato mondo. I Simpson saranno infatti i protagonisti della prima serata di Italia1 di sabato 30 ottobre 2021 ed accompagneranno il pubblico del canale fino all’ingresso nello spaventoso giorno di Halloween. Tutti gli episodi più terrificanti della celebre saga animata sbarcano sul canale Mediaset in un viaggio lungo più di 4 ore ci spalancherà le porte della notte più spaventosa e lunga dell’anno. Tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento con i Simpson e con il loro ciclo La paura fa novanta.

I Simpson ed il ciclo La Paura fa novanta: la paurosa prima serata di Italia1

Una prima serata terrificante accompagnerà gli spettatori di Italia1 nella vigilia del giorno di Halloween nella quale a farla da padrone saranno gli iconici personaggi dei Simpson. Sabato 30 ottobre 2021 tornano Homer e Marge con i loro 3 bagarospi Bart, Lisa e Maggie in compagnia di tutti gli abitanti di Springfield per raccontarci le tenebrose vicende che da ormai 31 anni scandiscono il ciclo di La paura fa novanta.

Il primo episodio dello speciale ciclo ha il titolo di Lo speciale di Halloween dei Simpson ed è andato in onda per la prima volta il 25 ottobre del 1990 nelle vicinanze di una delle celebrazioni più amate degli Stati Uniti. Questo episodio della serie è stato il primo ad inaugurare questa lunghissima tradizione che per la serie di Matt Groening perdura ancora fina a oggi e che è ormai uno degli appuntamenti più attesi con l’intera serie animata. A fare da tratto di connessione tra tutti gli episodi del ciclo è il fatto che le puntate siano introdotte e/o raccontate da Bart o da Lisa.

L’appuntamento per gli spettatori di Italia1 sabato 30 ottobre 2021 inizia a partire dalle ore 21:20 circa quando andrà in onda l’episodio dal titolo di La zuppa verde di vongole, seguito da quelli intitolati L’invasione degli ultra-pod, Multip-lisa-ta e Geriatric Park.

Guarda il promo: