Iva Zanicchi, l’anti diva arriva in tv con uno show tutto suo che ne omaggia la carriera e la vita privata

Iva Zanicchi va in televisione con un One Woman Show interamente dedicato alla sua carriera. Ad accompagnarla ci saranno Orietta Berti, Malgioglio e tantissimi artisti dello spettacolo

Iva Zanicchi, amata da tutte le generazioni, sempre sorridente e con un grande talento torna in televisione con il suo One Woman Show, condotto e cantato da lei con la regia di Roberto Cenci. Ma non sarà sola, ad accompagnarla in questa avventura tutti i suoi amici dello spettacolo e un piccolo omaggio alla Carrà.

D’Iva, lo show di Iva Zanicchi in arrivo su Canale 5

D’Iva, lo show di Iva Zanicchi andrà in onda il 4 e l’11 novembre su Canale 5 e sarà completamente incentrato sulla vita e sulla musica di una delle star italiane più amate nel mondo.

2 puntate che accompagneranno il pubblico in uno spettacolo all’insegna del divertimento, dei medley e dei duetti con i personaggi dello spettacolo che hanno accompagnato Iva Zanicchi nella sua longeva carriera. Ad accompagnare Iva Zanicchi ci saranno numerosissimi personaggi dello spettacolo, a partire da Silvia Toffanin, Anna Tatangelo, la cara amica e collega Orietta Berti. E poi ancora Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Lola Ponce, Rita Pavone, Gerry Scotti e tanti altri che i fan non vedono l’ora di vedere sul palco insieme a lei.

“Spero che la gente si possa divertire – ha dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni – Anzi, credo che il pubblico avverta quando canti dal vivo anche se poi tutto non è perfetto come in un disco. Ci possono essere imperfezioni, ma c’è la verità ed è questo il bello”.

60 anni di carriera di Iva Zanicchi in uno show: arriva D’Iva

Iva Zanicchi si è sempre definita un anti diva: “Un discografico mi disse una volta: ‘Hai una bella voce, una figura importante, fai un po’ la diva‘… Ho provato per due giorni, poi gli ho detto che non me la sentivo: non ce la facevo”.

Non solo musica, nel suo show, la Zanicchi racconterà anche la sua vita, la nascita, la sua carriera e gli anni del top. La sua è stata una carriera brillante, iniziando dall’esordio giovanissima nelle balere fino ai più importanti palchi italiani e internazionali come il Festival di Sanremo (con 4 vittorie) e quello di Castrocaro, da New York a Parigi. Tutto il suo percorso verso la grandezza, raccontato con la semplicità che la contraddistingue.