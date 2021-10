Nancy Brilli e Gigi Proietti amici e colleghi sul set: il rapporto tra l’attrice e il compianto artista romano

TV e Spettacolo

Il rapporto professionale e umano che ha unito Nancy Brilli e Gigi Proietti è stato più volte ricordato dall'attrice, in seguito alla scomparsa del collega. Non solo collaborazioni sul set, ma un profondo bene che li ha resi grandi amici nella vita

Nancy Brilli e Gigi Proietti hanno avuto un bellissimo rapporto, non solo professionale ma anche profondamente umano. L’attrice ne ha più volte parlato dopo la morte dell’artista romano, definendolo un amico e un ottimo collega sul set. I due hanno spesso recitato fianco a fianco, da Febbre da cavallo – La mandrakata del 2002, sino a La vita è una cosa meravigliosa del 2010.

Nancy Brilli e il bene per Gigi Proietti: grandi amici oltre il set

Nancy Brilli e Gigi Proietti non hanno mai fatto mistero del profondo rapporto di amicizia e di fratellanza che li ha da sempre accomunati.

Entrambi hanno lasciato un solco profondo nel mondo del cinema, mettendo la propria firma su importanti pellicole e vantando illustre collaborazioni sul set. La morte del grande attore romano ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, compresa la stessa Brilli che ha più volte voluto ricordarne la profonda generosità, il rispetto e l’innata simpatia che da sempre l’ha contraddistinto.

“Era un amico, che mi ha fatto tanto pensare e ridere, abbiamo passato delle vacanze insieme, fatto dei viaggi insieme“: così Nancy Brilli aveva voluto ricordare Gigi Proietti, in un’intima intervista rilasciata a Verissimo nel novembre dello scorso anno.

A pochi giorni dalla sua scomparsa, datata 2 novembre 2020, l’attrice l’aveva ricordato con profondo dolore: “Era quello che è per tutti: un maestro, un grande attore, e una colonna portante dello spettacolo italiano, uno di una grandissima cultura ma portata con estrema naturalezza e umiltà”.

Nancy Brilli e Gigi Proietti: le collaborazioni sul set

Il rapporto tra Nancy Brilli e Gigi Proietti è stato molto umano e, anche sul set, la coppia di attori ha spesso avuto l’occasione di collaborare.

Sono numerosi i progetti che li hanno visti recitare l’uno al fianco dell’altra, a cominciare dalla serie televisiva Italian Restaurant, andata in onda su Rai1 nel 1994 e ambientata a New York. Con l’avvento del nuovo millennio altre importanti collaborazioni hanno unito il proprio percorso professionale, come la celebre pellicola Febbre da cavallo – La mandrakata del 2002, diretto da Carlo Vanzina.

Un altro importante film da annoverare è La vita è una cosa meravigliosa del 2010, sempre diretto da Carlo Vanzina e che ha visto Nancy Brilli e Gigi Proietti nuovamente protagonisti.