Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6, è finita: “Siamo incompatibili, basta”

Grande Fratello

Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è arrivato al capolinea: la nuova possibile storia nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si è fermata ancora prima di iniziare veramente. A mettere il punto definitivo è lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne, stufa e annoiata dall’atteggiamento di Antinolfi.

Sophie Codegoni: “Non siamo compatibili” e chiude con Gianmaria Antinolfi

Il batti e ribatti dei giorni scorsi ha portato al naufragio del flirt tra Sophie e Gianmaria: niente da fare quindi per una delle possibili coppie del GF Vip 6, la scintilla è scoccata ma si è spenta alla velocità della luce.

La fine è segnata da una discussione tra la diretta interessata e Manila Nazzaro, con Antinolfi “sullo sfondo” a provare a intervenire, ma abbastanza ignorato dall’ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Si riprende dalla discussione trascinata da giorni, ovvero il presunto atteggiamento scostante di Antinolfi nei suoi confronti. L’ex di Belen prova a difendersi: “Nel momento in cui mi dici sono confusa,, mi dà fastidio il giudizio degli altri, è normale che evito di venirti accanto“.

La reazione della Codegoni è definitivo: “Non siamo compatibili, possiamo provare e parlare e parlare, ma non lo siamo, basta“.

Sophie Codegoni “annoiata” da Gianmaria Antinolfi: il video dal GF Vip 6

Come si vede nel video pubblicato sui canali del Grande Fratello Vip, lo sfogo è proseguito e si è arrivati al definitivo faccia a faccia tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi (dopo le incursioni di Manila Nazzaro e Francesca Cipriani). L’ex tronista gli ha detto: “Io sono buona e cara, ma quanto mi stanco mi stanco. Mi sono annoiata da morire“. E aggiunge le cose che avrebbe fatto per lui: “Sono passata per incoerente pur di dare una possibilità, sono andata contro i miei blocchi e mille persone per te“.

Tutto inutile però: “Ad oggi ti dico mi sono annoiata tantissimo e non ho voglia. Spero tu ritrovi te stesso ma senza di me“. Laconica la risposta di Gianmaria Antinolfi mentre i due si separano: “Ok, a posto“.