Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni pieni di dubbi. L’ex tronista gela l’imprenditore: “Do il manuale”

Grande Fratello

La sesta edizione del Grande Fratello Vip6 ha visto la nascita di diversi feeling speciali. Primi ad avvicinarsi sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Lo sportivo e la principessa hanno fatto sognare i telespettatori, ma la conoscenza ha subito un brusco atto di arresto. I due sembra si stiano riavvicinando nelle ultime ore.

Anche tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, le cose non sono chiare. L’attrazione c’è ma la showgirl non è convinta di voler cominciare davvero una storia con il figlio di Patrizia Mirigliani.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni avevano chiuso, ma da una settimana i due sono di nuovo complici.

Tra di loro, però, i dubbi rimangono.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: l’imprenditore si sente bloccato

Gianmaria Antinolfi e Sohie Codegoni, dopo un allontanamento, stanno riprovando a frequentarsi ma le cose non vanno molto bene. L’imprenditore ha confessato le sue sensazioni negative a Manila Nazzaro e Carmen Russo: “Da un lato, per come sono fatto naturalmente mi viene da dire vabbè io sono fatto così non ti vado bene, mi allontano.

Mi verrebbe molto più facile allontanarmi in questo momento, piuttosto che fare questo sforzo che sto facendo“.

Gianmaria Antinolfi ha spiegato che Sophie Codegoni lo fa sentire sempre sotto giudizio: “Non c’è la mia naturalezza. Io non sono naturale, se non sono naturale la comunicazione che vuole lei non c’è, perché io non riesco a parlare con lei come parlo con voi… Sono bloccato… Come se mi sentissi sempre sotto giudizio“.

Manila Nazzaro ha offerto al ragazzo un saggio consiglio: “In amore bisogna andarsi incontro“.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: le perplessità dell’ex tronista

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni non riescono proprio a trovarsi.

La ragazza ha utilizzato parole molto dure nei confronti dell’imprenditore: “Non mi ha parlato anche oggi tutto il giorno… O è niente o è tutto… Io non devo ricercare una cosa, gli sto dando il manuale… Ogni due giorni do il manuale, devo spiegare“.

Miriana Trevisan ha provato a replicare all’ex tronista: “Neanche lo devi cambiare“.

Ma Sophie Codegoni ha ribadito la sua opinione: “Io non voglio cambiarlo… Sono disposta, aperta, a una conoscenza… Lui non chiacchiera… O mi chiude il discorso o non mi risponde e mi abbraccia“.