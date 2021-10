Tú sí que vales 2021: la settima puntata del divertente talent show in onda sabato 30 ottobre

Programmi TV

Il talent show continuerà a fare compagnia ai telespettatori anche nella prima serata di sabato 30 ottobre 2021 come al solito su Canale 5. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 sul canale Mediaset sta conquistando il pubblico a suon di convincenti dati auditel che lo rendono il programma da battere nella gara degli ascolti della prima serata del sabato, nonostante la serrata sfida con Milly Carlucci ed il suo Ballando con le Stelle. Il prossimo appuntamento con il programma andrà in onda sabato 30 alle ore 21:30, come sempre qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia.

Tú sí que vales 2021: gli ascolti della sesta puntata

Tú sí que vales 2021 si sta confermando il programma di punta dell’autunno di Canale5 grazie alla sua consolidata formula che in grado di mixare il puro intrattenimento alle emozionanti storie portate su schermo.

La sesta puntata dello show ha nuovamente saputo conquistare il pubblico del sabato sera, anche di fronte alla nuova difficile sfida contro Ballando con le Stelle conclusasi ancora una volta al fotofinish. Lo show con Maria De Filippi e Belen Rodriguez l’ha infatti spuntata nuovamente davanti a Milly Carlucci ed al suo programma fermatisi al 22,3% di share mentre lo show di Canale5 Tú sí que vales ha primeggiato piazzandosi sul gradino più alto del podio con il 23,8% di share.

Tú sí que vales 2021: la settimana puntata del talent show

Sabato 30 ottobre 2021 va in onda la settima puntata del talent show di Tú sí que vales che vedrà nuovamente lo scontro degli ascolti tra la sua confermatissima squadra composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi ed il programma di Rai1.

I volti noti della trasmissione, come mostrato anche nel promo che presenta la puntata, saranno protagonisti diretti di alcune gag messa in scena in studio ed avranno come al solito al loro fianco la squadra di conduttori capitanata Belen Rodriguez, ed avente gli sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, oltre alla simpatica ballerina Giulia Stabile insieme alla rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli.