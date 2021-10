Al Bano si ritira da Ballando con le stelle, l’annuncio per salvaguardare la salute della maestra Oxana

Programmi TV

Al Bano ha deciso di ritirarsi momentaneamente da Ballando con le stelle per l'infortunio della maestra di ballo Oxana Lebedew, ma Milly Carlucci ha assicurato che potranno tornare sulla pista da ballo

Finisce l’avventura di Al Bano a Ballando con le stelle, almeno per il momento. Il cantante ha annunciato la volontà di fermarsi a Milly Carlucci al termine dell’ultima puntata del talent, per salvaguardare la salute della maestra di ballo Oxana Lebedew, infortunata al piede. La conduttrice ha assicurato ad Al Bano che appena le condizioni della partner miglioreranno i due potranno tornare in pista, ma lo stop potrebbe durare almeno un mese.

Al termine della gara vinta da Al Bano, il cantante ha annunciato la volontà di ritirarsi momentaneamente da Ballando con le stelle.

Una decisione che arriva per l’infortunio al piede della maestra di ballo Oxana Lebedew: “L’avevo paventata, gliel’ho detto poco fa ed è giusto dirlo: io vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdersi una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista e io ci sto a bloccarmi a favore della tua salute, della tua arte“.

Al Bano ha continuato dichiarando che non vuole sentirsi responsabile “di niente.

Mi prendo la responsabilità di andarmene via, ma per te“. Dal pubblico si è levato un coro di “nooo” all’annuncio, ma il cantante è sembrato irremovibile nella sua volontà di tutelare la compagna di Ballando con le stelle.

Le parole di Oxana Lebedew all’annuncio del ritiro di Al Bano

Anche la diretta interessata, Oxana Lebedew, ha detto alcune parole rispondendo alle preoccupazioni di Al Bano. “Lasciatemi dire, io voglio ringraziare tutta la gentilissima famiglia di Ballando con le stelle per avermi fatta sentire la benvenuta. Ogni singola persona della squadra, grazie per la vostra cura e affetto, vi amo tutti“, ha dichiarato la ballerina, “Mi dispiace che questo è successo, ma vorrei mostrare la mia vera danza“.

Al Bano si è detto d’accordo, sottolineando come la ballerina stesse soffrendo per non poter ballare al pieno delle sue potenzialità.

Milly Carlucci, la decisione sul ritiro di Al Bano

La conduttrice Milly Carlucci ha spiegato quello che succederà a questo punto. Niente spareggio tra Fabio Galante e Memo Remigi, quindi nessun eliminato dopo il ritiro di Al Bano. “Voi vi mettete momentaneamente da parte“, commenta Carlucci ad Al Bano, “perché appena lei sta meglio, come successo con Mietta, potete tornare in pista.

Quindi vi aspettiamo con il piede guarito, non so se ci vorranno 4 settimane, quello che dirà il dottore“.

La conduttrice si augura di vedere Oxana “coi tacchi 12, così a ballare insieme con lui” e dichiara che quello di Al Bano è stato un gesto “generosissimo, umanamente meraviglioso“.