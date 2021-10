Al Bano sul ritiro da Ballando con le Stelle: “Lascio per una ragione precisa” e risponde ai rumor

TV e Spettacolo

Al Bano si è momentaneamente ritirato da Ballando con le Stelle. Il cantante ha dato l’annuncio ieri sera al termine della terza puntata del talent show di Milly Carlucci: la sua decisione ha però sollevato qualche dubbio tra i commentatori e sono iniziati a circolare diversi rumor. Il cantante ha risposto.

Al Bano lascia Ballando per altri impegni? La replica del cantante

Il sospetto è stato lanciato nelle scorse ore da Davide Maggio e altri siti attenti al mondo dello spettacolo: perché Al Bano ha dovuto ritirarsi a Ballando con le Stelle?

Se il problema, come dichiarato, è l’infortunio della ballerina, avrebbe potuto chiedere una sostituzione. Suona strano che il Leone di Cellino San Marco, autentico mattatore nonostante prove di ballo non eccelse, abbia mollato così il colpo decidendo di sistemarsi in panchina per la compagna Oxana Lebedew. È stata avanzata l’ipotesi che dietro alla decisione presa ieri sera possano esserci date concomitanti per concerti e altri eventi. Viene ricordato che si ritirò anche dall’Isola dei Famosi e anche in quel caso la situazione fu poco chiara.

A “Citofonare Rai 2” di Paola Perego e Simona Ventura, Al Bano ha risposto a queste critiche provenienti dai “falsi social“. Ha detto: “Io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell’impegno e lo difendo“.

Al Bano rompe il silenzio sul ritiro: “Non lascio per ragioni che state millantando”

Il tono di Al Bano è duro: “Io non lascio per ragioni che voi state millantando. Io lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei mille volte”.

Ovvero l’infortunio della maestra Oxana Lebedew. Ieri sera, infatti, aveva detto: “Io vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdersi una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista e io ci sto a bloccarmi a favore della tua salute, della tua arte“. Oggi, precisa: “Io sono per l’umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ora fermati e vatti a curare“.

Al Bano spera così di mettere un freno alle voci circa concerti e impegni altri rispetto a quelli con Milly Carlucci. Non solo, Davide Maggio suggerisce che forse gli scarsi risultati ottenuti dal televoto potrebbero aver spinto Al Bano al passo indietro: “Se non avesse ricevuto i 2 tesoretti, sarebbe andato allo spareggio e molto probabilmente sarebbe uscito al primo colpo e con percentuali schiaccianti.

Un vera e propria onta per un personaggio ‘amatissimo’ come lui” viene sottolineato. Quale sarà il futuro dell’Al Bano-gate a Ballando? Tornerà in gara?