All Together Now – La musica è cambiata con Michelle Hunziker: chi sono i giudici, quando comincia

Michelle Hunziker ed i 4 giudici di All Together now – La musica è cambiata tornano su Canale5 per la prima puntata della nuova edizione dell'emozionante talent show.

Michelle Hunziker è pronta a tornare in televisione su Canale5 con la sua trasmissione di successo dal titolo All Together now – La musica è cambiata. La domenica sera del canale Mediaset diventa la casa della grande musica che riesce ad emozionare il pubblico con le esibizioni dei concorrenti in gara essi alla prova del giudizio del consueto muro di 100 giurati. Al fianco della conduttrice nel primo appuntamento di domenica 31 ottobre 2021 ci saranno i 4 giudici famosi: Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone.

All Together now – La musica è cambiata: il via della nuova edizione domenica 31 ottobre 2021

Domenica 31 ottobre 2021 Michelle Hunziker apre di nuovo l’iconico studio All Together now – La musica è cambiata per dare il va ad una nuova appassionante stagione della trasmissione che mette al centro il talento canoro dei concorrenti pronti ad emozionare il folto muro in studio ed il pubblico a casa.

La trasmissione vedrà l’inizio della nuova gara verso il premio finale a partire dalle ore 21:30 circa quando le due manche saranno giudicate dai voti delle 100 persone che compongono il muro e da quelli dei 4 giurati speciali presenti in studio.

Ad Ansa la conduttrice rivela: “Anche io mi esibirò nel corso delle puntate, canterò con i nostri giudici, perché è una grande festa, attingeremo anche dal repertorio internazionale della grande musica“. E ancora: “I giudici che si esibiranno con me dicono che si divertono, non so se lo fanno solo perché non vogliono offendermi… Con Anna Tatangelo abbiamo fatto diversi numeri divertenti anche di salsa e merengue, Gloria Estefan… ci sbizzarriamo!“.

All Together now – La musica è cambiata: la prima puntata

Sarà una gara intensa che promette di regalare spettacolo e tante nuove emozioni quella che vedrà sfidarsi i concorrenti presentati nei promo che circolano da giorni su Canale5.

Domenica 31 ottobre 2021 in occasione della prima puntata al fianco di Michelle Hunziker torneranno i 4 cantanti famosi già presenti la scorsa edizione che giudicheranno le performance dei cantanti in gara insieme al particolare muro umano.

Tornano sul palco del programma l’eterna Rita Pavone,il volto noto di Mediaset Anna Tatangelo, il rapper J Ax, l’unico presente sin dalla prima edizione a fare compagnia alla conduttice svizzera, ed anche il cantante Francesco Renga.