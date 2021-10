Andrea Iannone e Lucrezia Lando si sono baciati a Ballando con le Stelle. Lo sportivo ha parlato del feeling

Programmi TV

Da tre settimane il sabato sera di Rai Uno è all’insegna del ballo con l’amatissima trasmissione Ballando con le Stelle. Tra i tanti Vip scelti quest’anno per imparare le tecniche più spettacolari del ballo, ci sono dei nomi molto noti del mondo dello spettacolo italiano come il grande Albano.

Ma le categorie rappresentate dai Vip in gioco sono tante, tra cui anche l’eterogeneo mondo dello sport. Il motociclista Andrea Iannone è infatti parte del cast del dancing show di Rai Uno. Lo sportivo è noto da anni al mondo del gossip e dei tabloid, soprattutto per due suoi fidanzamenti importanti. Andrea Iannone, infatti, è stato fidanzato in passato con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ed entrambe lo hanno lasciato per tornare con i rispettivi ex.

Ma adesso lo sportivo fa parlare di sé per un altro gossip. Infatti, Andrea Iannone e Lucrezia Lando si sono baciati a Ballando con le Stelle. Tra i due c’è qualcosa di più?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: il bacio in diretta

Andrea Iannone è in coppia a Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando, che ha trionfato nella scorsa edizione del programma.

Tra lo sportivo e la ballerina si è parlato subito di un feeling speciale, ancora prima che cominciassero le dirette del sabato sera.

Nell’ultima puntata dal dancing show, i due si sono esibiti in un tango che ha infiammato giurati e pubblico. Mariotto ha sottolineato subito il legame particolare che sembra legare la coppia: “Era romantico, era sexy, c’è trippa per gatti con voi due“. Anche per Caroline Smith il feeling tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando è maggiore del consueto: “C’è questa emozione se è vera o non è vera, sembrava molto vera… Intenso sentimento che mi è piaciuto tantissimo“.

Fabio Canino ha svelato un fuori onda: “Mentre c’era la clip loro erano già abbracciati… Grande intesa“. Infine Rossella Erra ha parlato di un bacio tra i due: “Mi è sembrato di aver visto un bacio, un bel bacio romantico…Sfioramento romantico con occhi negli occhi“. Effettivamente tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando c’è stato un bacio tenero a Ballando con le Stelle.

Andrea Iannone ha dato un tenero bacio sul naso a Lucrezia Lando. Un gesto semplice ma che fa capire la vicinanza raggiunta dai due.

Lo stesso sportivo ha ammesso il feeling speciale: “Con Lucrezia penso ci sia un’affinità“.

Alberto Matano, invece, ha dato una spiegazione del bacio: “Quando lui ha visto la clip si è molto emozionato, si è commosso e lei l’ha consolato, gli ha asciugato le lacrime”.

Andrea Iannone ha concluso la discussione ironizzando sull’accaduto: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente dA qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio“.