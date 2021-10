Anna Tatangelo lancia una stoccata a D’Alessio, parlando dell’amore: “Richiede impegno da parte di entrambi”

Gossip

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto sognare e innamorare milioni di fans, grazie alla loro musica. Ma, i due artisti hanno coinvolto il loro pubblico anche grazie alla loro storia d’amore, andata avanti per più di dieci anni. I due sono anche genitori del piccolo Andrea, nato dalla chiacchierata relazione.

Nel 2020, improvvisamente Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato che le loro strade si sarebbero separate. Ultimamente, però, il cantante napoletano ha fatto molto parlare di sé per la nuova relazione con la giovanissima Denise Esposito. I due stanno anche aspettando un figlio.

Nelle ultime ore sembra che Anna Tatangelo abbia lanciato una frecciatina a Gigi D’Alessio attraverso una story postata su Instagram.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i rapporti oggi

Anna Tatangelo è protagonista in Tv in due diversi programmi televisivi. La cantante è la conduttrice di “Scene da un matrimonio” e sarà una dei giudici di “All together now“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anna Tatangelo è unita a Livio Cori, ma ha recentemente parlato del rapporto con l’ex Gigi D’Alessio.

La cantante ha, infatti, rivelato di aver appreso che il padre di suo figlio attendesse un nuovo lieto evento solo dai media. La separazione, inoltre, sarebbe stata piuttosto dolorosa per la giovane cantante.

Adesso, sembra che Anna Tatangelo abbia inviato una frecciatina a Gigi D’Alessio, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram.

Anna Tatangelo invia una frecciatina a Gigi D’Alessio?

Anna Tatangelo avrebbe inviato una stoccata a Gigi D’Alessio attraverso Instagram. La cantante, in una sessione di domande fatte dai suoi followers, ha deciso di rispondere a una domanda sull’amore: “Consigli su come fare innamorare un uomo e mantenere un rapporto vivo e rispettoso?

“.

La risposta di Anna Tatangelo fa riflettere: “L’amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Poi secondo me ci sono varie fasi dell’amore e più si va avanti nei rapporti più l’amore tende a mutare. Per quanto riguarda il come mantenerlo vivo e rispettoso, credo sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi“.