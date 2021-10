Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la coppia posta il primo video insieme sui social network

Gossip

Uno dei cantanti italiani più amati, Gigi D’Alessio è stato al centro delle cronache estive per un gossip davvero sorprendente. Il musicista, infatti, ha sorpreso tutti con una grossa novità in campo famigliare. Secondo le indiscrezioni, Gigi D’Alessio diventerà a breve di nuovo papà. La sua compagna, Denise Esposito, sarebbe, infatti, in stato interessante.

Si tratterebbe del quinto figlio per il cantante partenopeo e il primo, invece, per Denise Esposito. I due sarebbero legati dal giugno 2020, ma la loro relazione è stata sempre piuttosto riservata. I due, infatti, non si sono mai esposti in passato direttamente sui social network.

Adesso, Denise Esposito ha ufficializzato la relazione, già nota, con un post sul suo profilo Instagram.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono mostrati insieme sui social network. La studentessa ha pubblicato il primo video di coppia.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: il primo bacio social

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono ufficialmente una coppia. Dopo i gossip sulla gravidanza e sulla loro relazione, sembra che i due convivano a Napoli.

Il cantante ha alle spalle un matrimonio con Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli: Claudio, Luca e Ilaria. Ma Gigi D’Alessio è stato al centro del gossip in passato anche per la lunga relazione con Anna Tatangelo, con cui ha avuto il quarto figlio, Andrea D’Alessio.

Adesso, il cantante sarebbe in attesa del quinto figlio e innamoratissimo di Denise Esposito. A riprova di questa forte unione, la ragazza ha postato un romantico video, Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono mostrati su Instagram in un video di coppia. Nel filmato i due si scambiano un tenero bacio e sorridono felici.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno deciso di condividere il primo video insieme su Instagram. La studentessa ha aggiunto una chiara didascalia al filmato: “Assaje“.

Il cantante ha commentato il post in modo altrettanto esplicito: “I love you“.