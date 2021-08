Negli ultimi giorni, si è molto parlato della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito. La fidanzata del cantante è incinta e presto lo renderà padre per la quinta volta. Come molti sanno però prima di lei ci sono state altre due donne importanti nella vita dell’artista: Anna Tatangelo e Carmela Barbato. Quest’ultima è stata la prima moglie di Gigi e con lui ha avuto tre figli.

Chi è Carmela Barbato: la prima moglie di Gigi D’Alessio

Prima di Denise Esposito e prima ancora di Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio è stato legato sentimentalmente a Carmela Barbato. I due si erano sposati nel 1986 ed erano rimasti insieme fino al 2006, separandosi ufficialmente solo nel 2014.

Nonostante siano poche le informazioni sulla Barbato, sembrerebbe certo che lei e Gigi si siano conosciuti quando erano ancora dei ragazzini, decidendo di convolare a nozze non ancora ventenni. Dalla loro relazione erano nati 3 figli: Claudio (1986), Ilaria, (1992) e Luca (2003). Nel 2007 D’Alessio e la Barbato sono diventati nonni della loro prima nipotina Noemi e nel 2020 è nata invece la seconda: Sofia.

Oggi Carmela vive lontana dei riflettori e non sembrerebbe avere nemmeno un account social. Secondo alcuni web magazine esperti di gossip, in passato l’ex di D’Alessio ha avuto una storia con Aimone Angeli, ex concorrente di Uomini e Donne, ma non è noto se attualmente al suo fianco ci sia qualcuno.

Carmela dovrebbe vivere a Napoli in una villa lussuosa e pare che Gigi abbia scelto di trasferirsi proprio vicino a lei con la sua nuova compagna Denise.

Carmela Barbato e il duro sfogo sulla relazione fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Chi segue da anni Gigi D’Alessio non potrà aver dimenticato la reazione di Carmela Barbato alla nuova relazione del marito con l’allora giovanissima Anna Tatangelo.

Il cantante aveva infatti lasciato la moglie perché innamorato della collega di 20 anni più giovane e lei aveva sfogato il suo risentimento con interviste e dichiarazioni. Parlando al settimanale DiPiù, Carmela si era mostrata molto dura nei confronti nella nuova partner del marito.

“Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete (…) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici“ aveva dichiarato senza porre freni alla rabbia. A suo avviso infatti, la loro relazione avrebbe iniziato a vacillare proprio nel momento di maggiore successo di D’Alessio, che a lungo aveva cercato di fare valere la sua versione.

Il cantante aveva infatti spiegato che l’incontro con Anna Tatangelo era giunto in un momento di già profonda crisi coniugale, come “ultima goccia” in un vaso già colmo di incomprensioni di coppia. “Il troppo benessere ci ha distrutto“aveva commentato sconsolata lei.

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio oggi: la fotografia

Oggi, il rapporto fra Gigi e Carmela sembrerebbe essere più disteso e entrambi avrebbero accettato di vivere serenamente il loro rapporto per il bene reciproco e dei loro figli.

Qualche anno fa, la loro “ormai non più bambina” Ilaria si è laureata e per l’occasione hanno posato al suo fianco sorridenti per una splendida foto ricordo. L’immagine era poi stata condivisa dalla ragazza sul suo profilo Instagram, accompagnata da un dolce ringraziamento nei confronti dei suoi genitori.