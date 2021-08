Nella giornata di ieri, Gigi D’Alessio ha conquistato l’attenzione degli amanti del gossip con una notizia inaspettata sul suo conto. Il settimanale Chi ha infatti annunciato ai suoi lettori che il cantante e la sua fidanzata Denise Esposito sarebbero in attesa di un figlio. In queste ore sono emersi interessanti dettagli sulla gravidanza, compreso un piccante retroscena su Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: la rivelazione

Gigi D’Alessio sta trascorrendo le vacanze in compagnia della fidanzata Denise Esposito a Positano, a bordo di uno yatch. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, che nelle ultime ore ha rilasciato una “notizia bomba” su di loro.

Secondo il magazine infatti, la fidanzata di Gigi D’Alessio sarebbe incinta e le immagini pubblicate insieme all’articolo sembrerebbero confermare l’indiscrezione. Negli scatti si vede infatti la compagna del cantante, di 26 anni più giovane di lui, che nuota indossando un costume nero intero, sotto il quale si intravede un pancino che lascerebbe pochi dubbi. L’immagine scelta da Alfonso Signorini come copertina della sua rivista inoltre ritrae Gigi con la mano sul ventre di Denise, ad accarezzare amorevolmente il primo accenno di pancione.

“Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè” scrive Chi. “D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca” continua, definendo i rapporti con la donna come “ottimi”. Ben diverso sarebbe il discorso con l’ex Anna Tatangelo, che a quanto pare non avrebbe accolto con gioia la notizia della nuova gravidanza.

Denise Esposito è incinta, ma Anna Tatangelo è furiosa: l’astio della ex di Gigi D’Alessio

Oltre a parlare della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio, Chi si è occupato anche di riportare quella che sarebbe stata la reazione della sua ex Anna Tatangelo alla notizia dell’arrivo del quinto figlio per il cantante.

Oltre ad aver vissuto con lui un’intensa storia d’amore, la cantate si trova tutt’oggi a essere legata all’ex per via del loro figlio: Andrea, di 11 anni. A quanto pare però, D’Alessio non le avrebbe comunicato con largo anticipo la notizia che oggi è sulla bocca di tutti. “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie“ spiega il magazine.

“Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto” aggiunge. La Tatangelo sarebbe inoltre amareggiata per via della scelta di D’Alessio sul luogo in cui vivere insieme alla sua nuova famiglia. Gigi avrebbe infatti lasciato “Amorilandia”, la sua villa in zona Olgiata a Roma per iniziare una nuova vita a Napoli, con Denise e il bebè in arrivo.