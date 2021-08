Gigi D’Alessio diventerà nuovamente padre. In queste ore è infatti emersa una sorprendente rivelazione sul cantante e sulla sua compagna Denise, che sarebbe incinta. Il settimanale Chi ha diffuso la notizia, mostrando anche una fotografia che ritrae la coppia di futuri genitori intenti a osservare quello che a quanto pare è il pancino della futura mamma.

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la notizia

Pochi istanti fa, sui canali social del settimanale Chi è stato diffuso uno scoop che se confermato potrebbe diventare davvero la notizia dell’estate. Secondo il magazine infatti, Gigi D’Alessio e la sua compagna potrebbero preso diventare genitori del loro primo figlio.

Denise Esposito, così si chiama la fidanzata del cantante, sarebbe incinta, ma per ora il condizionale e d’obbligo. Conclusa una volta per tutte la storia con Anna Tatangelo quindi per Gigi sarebbe giunto il momento di guardare avanti e un figlio potrebbe essere proprio il miglior modo per iniziare una nuova vita.

Stando alle informazioni riportate da Chi, sembrerebbe che il figlio di D’Alessio dovrebbe nascere in autunno. Se la notizia fosse vera, Gigi si troverebbe a coccolare per la quinta volta un bebé. In passato, il cantante è già diventato padre di 3 figli avuti dalla prima moglie e di uno nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: la foto sospetta

Insieme alla notizia della presunta gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio, Chi ha diffuso anche l’immagine che proverebbe l’indiscrezione. Nello scatto si vedono il cantante e la fidanzata in acqua, sulla scaletta di quello che sembra uno yatch vacanziero. Gigi posa dolcemente una mano sul ventre di Denise, che indossa un costume intero nero. Sul volto del cantante partenopeo si intravede un sorriso, mentre non è chiaro quale sia l’espressione della sua compagna, che volta le spalle alla fotocamera.

Tutto lascerebbe pensare al gesto di un futuro papà nei confronti dell’amata incinta, ma si attendono conferme da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore tra Gigi d’Alessio e Denise Esposito

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito va avanti ormai da tempo. Per molto tempo i due si sono nascosti, tenendo il loro amore il più privato possibile, ma già a inizio giugno le voci sulla loro relazione avevano iniziato a farsi più concrete quando sono stati visti insieme e mano nella mano a Roma dopo un evento.

Denise Esposito, bionda, bella e napoletana, è lei che ha rubato il cuore a Gigi D’Alessio, ed è con lei che lui ha ritrovato l’amore. Denise ha 26 anni in meno rispetto al cantante ed è studentessa di giurisprudenza; si sarebbero incontrati durante un concerto di lui a Capri (circa un anno fa) e da allora non si sarebbero mai separati.