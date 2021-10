Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti della puntata di domenica 31 ottobre. I nomi

Programmi TV

La nuova edizione del programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio continua a fare compagnia al pubblico di Rai3 nella prima serata di domenica. La sua Che tempo che fa torna in onda con il loro quinto appuntamento di stagione pronto a fare chiarezza sullo stao mondiale della pandemia di Covid-19 con la presenza di Anthony S. Fauci, medico e scenziato tra i più apprezzati ed autorevoli del mondo. Il programma torna con una nuova puntata su Rai3 domenica 31 ottobre 2021 a partire dalle ore 20:00 circa quando Fabio Fazio aprirà il suo studio anche alla presenza di tanti altri ospiti come Carlo Verdone.

Tutto quello che c’è da sapere e tutti gli ospiti della quinta puntata di Che tempo che fa in onda il 31 ottobre 2021 come sempre su Rai3.

Che tempo che fa: la quinta puntata in onda su Rai3

L’apprezzato Fabio Fazio e la sua Che tempo che fa sono di certo il programma di punta di Rai3 grazie alla loro formula in grado di mixare l’approfondimento dell’attualità con le risate ed il divertimento insieme alla presenza di svariati ospiti di prestigio.

Per la quinta volta in questa stagione 2021/2022 il programma torna in ona domenica 31 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00.

Il programmavedrà nuovamente impegnato zoccolo duro compsto da Luciana Littizzetto, la conduttrice Filippa Lagerbàck, dal presentatore Gigi Marzullo, senza dimenticare le presenze sempre gradite di Nino Frassica e Orietta Berti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della quinta puntata

In occasione della quinta puntata in onda il 31 ottobre 2021 la trasmissione darà la possibilità al presentatore Fabio Fazio di intervistare una delle voci più autorevoli del campo scientifico mondiale.

Il presentatore intervisterà Anthony S. Fauci per un racconto del suo impegno e della sua esperienza contro il Coronavirus che lo ha visto come membro più attivo all’interno della Casa Bianca. Presenza fissa della trasmissione anche Roberto Burioni.

Per la quota politica sarà presente Romano Prodi a raccontare il suo ultimo libro dal titolo di Strana vita, la mia mentre per un approfondimento sulla sua carriera ed il nuovo progetto in arrivo su Amazon Prime Video ci sarà Carlo Verdone. Torneranno in studio anche Fabio Volo, per raccontare il suo nuovo libro dal titolo Una vita nuova, Massimo Giannini, direttore de La stampa, ed il conduttore Sigfrido Ranucci che commenterà anche le ultime notizie che lo riguardano e che lo vedono protagonista di un aumento della sua scorta personale.

Tornerà ovviamente anche il consueto tavolo finale dove si siederanno anche Elio e Lello Arena.