Cuori anticipazioni, la fiction torna su Rai 1 domenica 31 ottobre 2021: la trama degli episodi 5 e 6

Serie TV - Fiction

Il pubblico di Rai1 in attesa di vedere i nuovi episodi di Cuori, può leggere le anticipazioni della trama degli stessi che andranno in onda domenica 31 ottobre 2021. Le anticipazioni.

Rai 1 continua ad ospitare nella prima serata di domenica l’interessante nuova fiction dal titolo Cuori. Domenica 31 ottobre 2021 vanno in onda due nuovi episodi della serie girata a Torino che sta raccontando la storia unica ed emozionante di una squadra di medici italiani che ha cambiato il mondo della cardiochirurgia a livello mondiale. I protagonisti prendono ancora i volti dagli apprezzati attori Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, che stanno portando sullo schermo una storia che di certo non mette da parte i sentimenti. Le anticipazioni delle trame di domenica 31 ottobre 2021.

Cuori: su Rai1 la terza puntata della fiction

Andrà in onda domenica 31 ottobre 2021 il terzo appuntamento con la nuova fiction Cuori, che torna su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa quando il pubblico si troverà davanti i quinto e sesto episodio di stagione.

I primi quattro episodi hanno saputo conquistare il pubblico italiano raccontando la formazione dell’equipe che segnerà una storica svolta nel mondo della cardiochirurgia. La loro ambizione però si sta già scontrando con le remore dei colleghi ed il difficile clima tra Delia e Alberto, memori di un passato che torna prepotente nel loro presente.

Cuori: le anticipazioni della trama del quinto e sesto episodio

La puntata in onda domenica 31 ottobre 2021 vedrà come al solito la messa in onda di due nuovi episodi, con il primo che avrà il titolo di Tradimenti. Agata deve recarsi in ospedale per una visita delicata che deve fare suo figlio e lì incontra Mosca, dove un particolare la manderà in crisi.

La donna nota infatti la fede che il capo chirurgo porta al dito, gettandosi subito nello sconforto per aver dato adito a tutte le bugie raccontategli.

Il problema è che non ci sarà molto tempo per pensarci perché i due saranno coinvolti in un imprevisto molto delicato. Intanto Delia assiste all’incontro tra Alberto e Ilaria, la donna con la quale l’aveva tradita quando erano insieme.

Il sesto episodio della serie ha il titolo di Porte girevoli. Delia ed Alberto sono ai ferri corti dopo l’arrivo di Ilaria ma i due dovranno convivere con questa situazione perché Cesare ha indetto una sorta di congresso nel quale presenzieranno dei luminari della loro scienza per aggiornarsi sulle pratiche della loro professione.

Delia sarà così nello sconforto più totale per via del di Alberto che le sta facendo metter in dubbio tutto quanto vissuto in passato.